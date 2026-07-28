شركات التعبئة والتغليف تستعرض حلولاً لتعزيز الإنتاج في معرض الزراعة والغذاء والصناعة بدمشق

دمشق-سانا



أكد ممثلو عدد من الشركات المحلية والعربية المتخصصة في قطاع التعبئة والتغليف، أن مشاركتهم في المعرض الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، تهدف إلى استعراض أحدث التقنيات الصناعية، وبحث فرص التعاون والاستثمار، بما يسهم في تطوير خطوط الإنتاج ودعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح مدير المبيعات في شركة عربية مشاركة باسل عقل لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة الأولى للشركة على أرض مدينة المعارض، شكلت فرصة للتعريف بحلولها التقنية وفتح آفاق جديدة في السوق السورية، معرباً عن تطلعه إلى الإسهام في مشاريع إعادة الإعمار من خلال توفير تجهيزات متطورة لقطاع التعبئة والتغليف

شراكات استثمارية أوسع

وبيّن عقل أن الماكينات الحديثة ترفع جودة الإنتاج وسرعته، وتحد من الأعطال وتكاليف الصيانة، الأمر الذي ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتحسين تنافسية المصانع، لافتاً إلى أن الطلب على هذا القطاع مرشح للنمو مع ازدياد النشاط الصناعي، ما يفتح المجال أمام شراكات استثمارية أوسع.

تعزيز الحضور في السوق السورية

من جانبه، أوضح ممثل شركة محلية مشاركة محمد الطويل، أن الشركة المتخصصة في خطوط إنتاج وتغليف الشوكولا تشارك، بهدف تعزيز حضورها في السوق السورية، واستعراض أحدث التقنيات التي تتيح تغليف المنتجات آلياً دون ملامستها، بما يحافظ على جودتها ويرفع كفاءة الإنتاج.



وأشار الطويل إلى أن التقنيات الحديثة تسهم في تسريع عمليات التصنيع والتغليف وتحسين جودة المنتج النهائي، معرباً عن تفاؤله بفرص الاستثمار في السوق السورية في ظل التسهيلات المتاحة، وتوقعه توسع الطلب على هذه الحلول خلال الفترة المقبلة.

مجموعة واسعة من آلات التعبئة والتغليف

بدوره، أوضح مدير المبيعات في شركة عربية مشاركة بقطاع التعبئة والتغليف بشار دقماق، أن الشركة تعرض مجموعة واسعة من آلات التعبئة والتغليف المخصصة للصناعات الغذائية والدوائية والمنظفات وغيرها من القطاعات الإنتاجية.



ولفت دقماق، إلى أن الشركة توفر حلولاً تناسب مختلف المشاريع، بدءاً من المشروعات المنزلية الصغيرة وصولاً إلى خطوط الإنتاج الصناعية الكبرى، مبيناً أن هذه التقنيات ترفع الطاقة الإنتاجية وتخفض الاعتماد على العمالة اليدوية، إلى جانب إعداد دراسات فنية تلائم احتياجات كل منشأة، وفرص التعاون والاستثمار بين سوريا والأردن تبدو واعدة في ضوء الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض من الشركات الإقليمية.



يذكر أن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا ‏الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات وشركة ألفا لتنظيم المعارض برعاية وزارة ‏الاقتصاد والصناعة، تختتم اليوم على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، بمشاركة أكثر من 200 عارض ‏يمثلون 14 دولة.