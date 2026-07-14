غرام الذهب عيار 21 يرتفع 150 ليرة جديدة في السوق ‏السورية‎ ‎

‎ ‎دمشق-سانا‌‎ ‎

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار ‌‏150 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم. ‎

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة ‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏‌‏15400 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15100 ليرة ‏للشراء. ‎

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13200 ليرة سورية ‏جديدة للمبيع، و12700 ‏ليرة للشراء‎.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4082 دولاراً.‎

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وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ ‌‏12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على ‏آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.