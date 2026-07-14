غرام الذهب عيار 21 يرتفع 150 ليرة جديدة في السوق ‏السورية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 150 ليرة سورية جديدة، مقارنةً بسعره الذي سجله صباح اليوم.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15400 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15100 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13200 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12700 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4082 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.