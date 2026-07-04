الشعار يبحث في إدلب واقع القطاعين التجاري والصناعي ويؤكد دعم الاستثمار

إدلب-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار واقع القطاعين الاقتصادي والصناعي في محافظة إدلب، وسبل دعم وتطوير الأنشطة التجارية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الوزير بحث خلال لقائه محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، واقع القطاعين التجاري والصناعي، وآليات النهوض بالقطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة الظروف المناسبة، لتنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة.
واستعرض الوزير خلال لقاء موسع مع الفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وناقش معهم الحلول العملية، وآليات المعالجة الفورية للعقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين والصناعيين، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم التنمية الشاملة في محافظة إدلب.
متابعة واقع المدينة الصناعية في باب الهوى ومشروع المدينة بمعرة النعمان
واطلع وزير الاقتصاد والصناعة على واقع مدينة باب الهوى الصناعية، وأبرز احتياجاتها، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المناطق الصناعية، وتعزيز مقومات الإنتاج، وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
كما تفقد الوزير والوفد المرافق موقع مدينة معرة النعمان الصناعية، والمخططات المقترحة للمدينة الصناعية؛ استعداداً لوضع حجر الأساس لها خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد مشروع المدينة الصناعية الجديدة من المبادرات التنموية الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم الإنتاج، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في محافظة إدلب.
وشارك في اللقاء والجولة محافظ إدلب، ونائب الوزير باسل عبد الحنان، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، وعدد من التجار والصناعيين.