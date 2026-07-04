الشعار يبحث في إدلب واقع القطاعين التجاري والصناعي ويؤكد دعم الاستثمار

إدلب-سانا‏

بحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار واقع القطاعين الاقتصادي ‏والصناعي في محافظة إدلب، وسبل دعم وتطوير الأنشطة التجارية والإنتاجية، بما يسهم ‏في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.‏

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الوزير بحث ‏خلال لقائه محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، واقع القطاعين التجاري والصناعي، وآليات ‏النهوض بالقطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة الظروف المناسبة، لتنشيط ‏الحركة التجارية والصناعية في المحافظة.‏

واستعرض الوزير خلال لقاء موسع مع الفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة ‏أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، وناقش معهم الحلول العملية، وآليات المعالجة ‏الفورية للعقبات التي تعترض النشاط الاقتصادي.‏

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين ‏والصناعيين، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، ‏ودعم التنمية الشاملة في محافظة إدلب.‏

متابعة واقع المدينة الصناعية في باب الهوى ومشروع المدينة بمعرة النعمان ‏

واطلع وزير الاقتصاد والصناعة على واقع مدينة باب الهوى الصناعية، وأبرز ‏احتياجاتها، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المناطق الصناعية، وتعزيز مقومات الإنتاج، ‏وتوفير البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في التنمية ‏الاقتصادية.‏

كما تفقد الوزير والوفد المرافق موقع مدينة معرة النعمان الصناعية، والمخططات ‏المقترحة للمدينة الصناعية؛ استعداداً لوضع حجر الأساس لها خلال الفترة المقبلة، حيث ‏يُعد مشروع المدينة الصناعية الجديدة من المبادرات التنموية الهادفة إلى استقطاب ‏الاستثمارات الصناعية، وتوفير بنية تحتية متكاملة تدعم الإنتاج، وتسهم في خلق فرص ‏عمل جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في محافظة إدلب.‏

وشارك في اللقاء والجولة محافظ إدلب، ونائب الوزير باسل عبد الحنان، ورئيس اتحاد ‏غرف التجارة السورية علاء العلي، وعدد من التجار والصناعيين.‏