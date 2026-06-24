معرض أغريتكس 2026 لمستلزمات الزراعة والبيطرة ينطلق ‏غداً في دمشق‎ ‎

88 3 معرض أغريتكس 2026 لمستلزمات الزراعة والبيطرة ينطلق ‏غداً في دمشق‎ ‎

دمشق-سانا‌‎ ‎

تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة ‏والبيطرة أغريتكس 2026 بدورته الرابعة والعشرين، برعاية وزارة ‏الزراعة، وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين واتحاد الغرف ‏الزراعية السورية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق‎.‎

ويشارك في المعرض الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض ‏أكثر من 84 شركة زراعية وبيطرية‎.‎

وأوضح مدير الشركة المنظمة غازي الأتاسي في تصريح لـ سانا ‏أن المعرض سيشهد حضور أكثر من 158 علامة تجارية من أهم ‏الشركات العاملة في المجالين البيطري والزراعي في سوريا ودول ‏المنطقة‎.‎

وأشار الأتاسي إلى أن دورة هذا العام تركز على استعراض الحلول ‏والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات، لمعالجة التحديات التي تراكمت ‏في هذين القطاعين خلال السنوات الماضية نتيجة ممارسات النظام ‏البائد، بما يسهم في إعادة تنشيط العمل وتطوير المهنة‎.‎

ويستمر المعرض لغاية السابع والعشرين من حزيران الجاري، حيث ‏يستقبل زواره يومياً لعرض كل المستلزمات الزراعية والبيطرية التي ‏تخدم هذا القطاع‎.

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