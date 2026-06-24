معرض أغريتكس 2026 لمستلزمات الزراعة والبيطرة ينطلق ‏غداً في دمشق‎ ‎

دمشق-سانا
تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة أغريتكس 2026 بدورته الرابعة والعشرين، برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين واتحاد الغرف الزراعية السورية، وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق.
ويشارك في المعرض الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض أكثر من 84 شركة زراعية وبيطرية.
وأوضح مدير الشركة المنظمة غازي الأتاسي في تصريح لـ سانا أن المعرض سيشهد حضور أكثر من 158 علامة تجارية من أهم الشركات العاملة في المجالين البيطري والزراعي في سوريا ودول المنطقة.
وأشار الأتاسي إلى أن دورة هذا العام تركز على استعراض الحلول والتقنيات الحديثة وتبادل الخبرات، لمعالجة التحديات التي تراكمت في هذين القطاعين خلال السنوات الماضية نتيجة ممارسات النظام البائد، بما يسهم في إعادة تنشيط العمل وتطوير المهنة.
ويستمر المعرض لغاية السابع والعشرين من حزيران الجاري، حيث يستقبل زواره يومياً لعرض كل المستلزمات الزراعية والبيطرية التي تخدم هذا القطاع.