غرفة زراعة دمشق وريفها تبحث مع وفد تركي برلماني تعزيز التعاون الزراعي ‏والتجاري

دمشق-سانا
بحث رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن مع وفد تركي برلماني واقتصادي، سبل تطوير العلاقات الزراعية والتجارية والاقتصادية بين سوريا وتركيا، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
وتناول الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، آليات تفعيل العمل السوري التركي المشترك في المجال الزراعي، ودعم القطاع الزراعي من خلال تبادل الخبرات والمنتجات الزراعية وتطوير العملية الإنتاجية.
وضم الوفد التركي عضو البرلمان إبراهيم يوردونوسيفين، ورئيس مجموعة “يوسف أوغلو” للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض التركية حمزة أوغلو، والمديرة التنفيذية للمجموعة ألوفا يوسف أوغلو، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة Enfes Et التركية الكبرى المتخصصة في إنتاج وتصنيع اللحوم ومنتجاتها حسين جيلان أولوجاي، ورئيس مجلس إدارة شركة Kumartaşlı Gıda ve Yumurtacım، محمد كمرتاشلي، أحد أكبر الشركات التركية الرائدة في قطاع إنتاج بيض المائدة والأعلاف وصناعة الدواجن، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.
تنافسية المنتج الوطني
وأوضح جنن في تصريح لـ سانا، أن الجانبين ناقشا تنفيذ زيارات ميدانية لمشاريع مشتركة تدعم الإنتاج الزراعي، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن غرفة الزراعة تولي أهمية كبيرة لتوسيع فرص تصدير المنتجات السورية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج الوطني.
وأشار جنن إلى أن المنتج السوري ما زال يتمتع بجودة عالية ومكانة متميزة في الأسواق الخارجية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير القطاع الزراعي، ورفع حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الزراعة تشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد السوري.
توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية
من جانبه، أكد عضو البرلمان التركي إبراهيم يوردونوسيفين، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والإدارية بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون في المجالات الزراعية والغذائية يشكل فرصة مهمة لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.
وأوضح يوردونوسيفين أن العلاقات السورية التركية تشهد تطوراً متواصلاً على المستويات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن استعداد الجانب التركي لدعم الشركات والمصانع الراغبة في توسيع نشاطها والتعاون مع السوق السورية.
التحضير لتنظيم معرض مع الغرفة
بدوره أكد رئيس مجموعة “يوسف أوغلو” للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض التركية حمزة أوغلو، أهمية هذه المباحثات في تناول احتياجات السوق السورية من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، إضافة إلى التحضيرات لإقامة معرض للمنتجات الغذائية والزراعية في سوريا خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الغرفة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله بعد استكمال الترتيبات اللازمة.
ولفت إلى مناقشة الجانبين سبل تسهيل حركة التبادل التجاري والصادرات الزراعية والغذائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في البلدين.
وتأتي هذه المباحثات في ظل تعزيز العلاقات السورية التركية وفرص الاستثمار والتنمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، حيث وقعت غرفة زراعة دمشق وريفها اتفاقية تعاون في شهر تشرين الأول الماضي مع مجموعة ”يوسف أوغلو” بدمشق، بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية والزراعية، وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى تركيا، واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطوير الإنتاج المحلي، عبر الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات المكننة الزراعية وشبكات الري الحديثة.