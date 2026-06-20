غرفة زراعة دمشق وريفها تبحث مع وفد تركي برلماني تعزيز التعاون الزراعي ‏والتجاري

دمشق-سانا‏

بحث رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن مع وفد تركي برلماني واقتصادي، ‏سبل تطوير العلاقات الزراعية والتجارية والاقتصادية بين سوريا وتركيا، وتعزيز آفاق ‏التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.‏

وتناول الاجتماع الذي عُقد اليوم السبت في مقر غرفة زراعة دمشق وريفها، آليات تفعيل ‌‏العمل السوري التركي المشترك في المجال الزراعي، ودعم القطاع الزراعي من خلال ‌‏تبادل الخبرات والمنتجات الزراعية وتطوير العملية الإنتاجية.‏

وضم الوفد التركي عضو البرلمان إبراهيم يوردونوسيفين، ورئيس مجموعة “يوسف ‏أوغلو” للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم المعارض التركية حمزة أوغلو، والمديرة ‏التنفيذية للمجموعة ألوفا يوسف أوغلو، إضافة إلى‏ رئيس مجلس إدارة شركة ‏Enfes Et‏ ‏التركية الكبرى المتخصصة في إنتاج وتصنيع اللحوم ومنتجاتها حسين جيلان أولوجاي، ‏ورئيس مجلس إدارة شركة ‏Kumartaşlı Gıda ve Yumurtacım، محمد كمرتاشلي، ‏أحد أكبر الشركات التركية الرائدة في قطاع إنتاج بيض المائدة والأعلاف وصناعة ‏الدواجن، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين.‏

‏تنافسية المنتج الوطني

وأوضح‏ جنن في تصريح لـ سانا، أن الجانبين ناقشا تنفيذ زيارات ميدانية لمشاريع مشتركة ‏تدعم الإنتاج الزراعي، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، لافتاً إلى أن غرفة الزراعة ‏تولي أهمية كبيرة لتوسيع فرص تصدير المنتجات السورية، وتخفيض تكاليف الإنتاج، بما ‏ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتج الوطني.‏

وأشار جنن إلى أن المنتج السوري ما زال يتمتع بجودة عالية ومكانة متميزة في الأسواق ‏الخارجية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير القطاع الزراعي، ورفع ‏حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الزراعة تشكل ركناً أساسياً في ‏الاقتصاد السوري.‏

توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية

من جانبه، أكد عضو البرلمان التركي إبراهيم يوردونوسيفين، أهمية تعزيز العلاقات ‏الاقتصادية والإدارية بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون في المجالات الزراعية والغذائية ‏يشكل فرصة مهمة لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.‏

وأوضح يوردونوسيفين أن العلاقات السورية التركية تشهد تطوراً متواصلاً على ‏المستويات الاقتصادية والتجارية، معرباً عن استعداد الجانب التركي لدعم الشركات ‏والمصانع الراغبة في توسيع نشاطها والتعاون مع السوق السورية.‏

التحضير لتنظيم معرض مع الغرفة

بدوره أكد رئيس مجموعة “يوسف أوغلو” للعلاقات الدولية والاستثمار وتنظيم ‏المعارض التركية حمزة أوغلو، أهمية هذه المباحثات في تناول احتياجات السوق السورية ‏من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، إضافة إلى التحضيرات لإقامة ‏معرض للمنتجات الغذائية والزراعية في سوريا خلال الأشهر المقبلة بالتعاون مع الغرفة، ‏على أن يتم الإعلان عن تفاصيله بعد استكمال الترتيبات اللازمة.‏

ولفت إلى مناقشة الجانبين سبل تسهيل حركة التبادل التجاري والصادرات الزراعية ‏والغذائية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في البلدين.‏

وتأتي هذه المباحثات في ظل تعزيز العلاقات السورية التركية وفرص الاستثمار ‏والتنمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، حيث وقعت ‏غرفة زراعة دمشق وريفها اتفاقية تعاون في شهر تشرين الأول الماضي مع مجموعة ‌‏”يوسف أوغلو” بدمشق، بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية والزراعية، وتصدير ‏المنتجات الزراعية السورية إلى تركيا، واستيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتطوير ‏الإنتاج المحلي، عبر الاستفادة من الخبرات التركية في مجالات المكننة الزراعية وشبكات ‏الري الحديثة.