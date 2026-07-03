وفد سوري يبدأ زيارة إلى اليابان لتعزيز التعاون في مجال إعادة الإعمار والتعافي المبكر

IMG 20260703 195325 229 وفد سوري يبدأ زيارة إلى اليابان لتعزيز التعاون في مجال إعادة الإعمار والتعافي المبكر

طوكيو-سانا

بدأ وفد سوري برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري وبالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) زيارة رسمية إلى اليابان، في إطار تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالي إعادة الإعمار والتعافي المبكر.

IMG 20260703 195325 743 وفد سوري يبدأ زيارة إلى اليابان لتعزيز التعاون في مجال إعادة الإعمار والتعافي المبكر

وذكرت الوزارة اليوم الجمعة أن الوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والإدارة المحلية والبيئة، ومحافظات دمشق وحمص وحلب، إضافة إلى القائم بأعمال السفارة السورية في اليابان عبد الوهاب المحمد آغا.

واستهل الوفد زيارته بالاطلاع على التجربة اليابانية في إعادة إعمار مدينة كوبي عقب الزلزال الذي ضربها عام 1995 وآليات التخطيط العمراني والتشريعات التي أسهمت في إعادة بنائها وتعافيها.

IMG 20260703 195325 427 وفد سوري يبدأ زيارة إلى اليابان لتعزيز التعاون في مجال إعادة الإعمار والتعافي المبكر

كما زار الوفد مركز الحد من الكوارث والزلازل، وتعرّف إلى منظومة إدارة الكوارث في اليابان والإجراءات المعتمدة للحد من المخاطر، بما يدعم الاستفادة من هذه الخبرات لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية العمرانية في سوريا.

‏وتعد وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من أبرز الجهات الدولية الداعمة لبرامج التنمية وبناء القدرات في الدول النامية، وتتمتع بخبرة واسعة في مجالات إدارة الكوارث.

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