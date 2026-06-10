وزير النقل السوري يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مشاريع ‏الطرق وتطوير البنية التحتية ‏

دمشق-سانا
بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية برئاسة مدير المكتب الإقليمي للبنك في جدة صالح الجلاصي، سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل شبكة الطرق في سوريا، ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي، وتحسين الربط الداخلي والإقليمي.
وناقش الجانبان، خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة بدمشق، آليات إجراء تقييم شامل لشبكة الطرق المركزية في سوريا، وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع الطرقية الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية المرتبطة بنقل البضائع، وسبل توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، كما تم التطرق إلى آليات التعاون مع المنظمات الدولية للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل، وتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي.
محاور للتعاون بين الوزارة والبنك
وأوضح الوزير بدر، في تصريح لمراسلة سانا، أن اللقاء يأتي استكمالاً للمشاورات والمباحثات السابقة بين وزارة النقل والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف وضع أسس عملية للتعاون في عدد من المشاريع ذات الأولوية، لافتاً إلى أن التعاون يتركز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها إجراء تقييم شامل لشبكة الطرق المركزية في سوريا، البالغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، بما يشمل تقييم حالة الرصف الطرقي ومستوى الخدمة المرورية والسلامة على الطرق، تمهيداً لوضع خطط الصيانة والتطوير المستقبلية.
وأضاف الوزير بدر: إن المحور الثاني يتضمن إعداد وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع طرق استراتيجية جديدة، ولا سيما محوري الشمال–الجنوب والشرق–الغرب، مع دراسة إمكانية تنفيذها من خلال التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت الوزير بدر إلى أن المباحثات شملت أيضاً مشاريع ذات أولوية، من بينها تأهيل طريق الرقة–دير الزور–البوكمال «طريق العراق»، نظراً لأهميته الاقتصادية والإقليمية، ودراسة الجدوى الاقتصادية لمحور دمشق–دير الزور في المنطقة الشمالية الشرقية، إضافة إلى مشروع محور الشمال–الجنوب كطريق مأجور، بما يعزز موقع سوريا ممراً دولياً للتجارة والنقل، مشيراً إلى أن المحور الثالث يركز على تطوير منصة إلكترونية لتنظيم عمليات نقل البضائع بالشاحنات داخل سوريا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتحسين أداء قطاع النقل.
وأعرب وزير النقل عن تطلع الوزارة إلى مواصلة الحوار الفني مع البنك خلال شهري تموز وآب المقبلين، تمهيداً لعرض المشاريع المقترحة على مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية خلال شهر أيلول القادم، إضافة إلى الاستفادة من برامج بناء القدرات ونقل الخبرات للعاملين في وزارة النقل والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.
الاستعداد لدعم جهود التعافي
من جهته، أكد الجلاصي تضامن البنك الإسلامي للتنمية مع الشعب السوري، إزاء الأضرار الناجمة عن فيضانات نهر الفرات الأخيرة، واستعداد البنك للمساهمة في دعم جهود التعافي وتمويل مشاريع للحماية من الفيضانات والتخفيف من آثارها مستقبلاً، بما في ذلك مشاريع توسيع شبكة السدود.
وأوضح الجلاصي أن البنك يواصل إعداد دراسة شاملة لتقييم واقع شبكة الطرق السورية ومستويات السلامة عليها، إلى جانب تحديث دراسات الجدوى لخمسة مشاريع طرق استراتيجية بطول إجمالي يبلغ نحو 1500 كيلومتر.
وأشار الجلاصي إلى أن المباحثات تناولت أيضاً مشاريع مرتبطة بمحوري الشرق–الغرب والشمال–الجنوب، إضافة إلى آليات التعاون مع الجهات الدولية لدعم إعادة تأهيل قطاع النقل، مؤكداً حرص البنك الإسلامي للتنمية على مواصلة التعاون مع الكوادر الفنية السورية ومتابعة دراسة المعطيات المقدمة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة مناقشة التمويل وتقدير التكاليف الخاصة بالمشاريع المستقبلية.
يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB Group) تأسست عام 1973، وتتخذ من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مقراً رئيسياً لها، وتضم 57 دولة عضواً من أربع قارات، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية حول العالم، وفق مبادئ التمويل والتنمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.