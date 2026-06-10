وزير النقل السوري يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية دعم مشاريع ‏الطرق وتطوير البنية التحتية ‏

دمشق-سانا ‏

بحث وزير النقل السوري يعرب بدر، مع وفد من البنك الإسلامي ‏للتنمية برئاسة مدير المكتب الإقليمي للبنك في جدة صالح الجلاصي، ‏سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير قطاع النقل وإعادة تأهيل شبكة ‏الطرق في سوريا، ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز ‏التعافي الاقتصادي، وتحسين الربط الداخلي والإقليمي.‏

وناقش الجانبان، خلال لقاء عُقد اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة ‏بدمشق، آليات إجراء تقييم شامل لشبكة الطرق المركزية في سوريا، ‏وتحديث دراسات الجدوى الاقتصادية لعدد من المشاريع الطرقية ‏الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير الحلول الرقمية والخدمات اللوجستية ‏المرتبطة بنقل البضائع، وسبل توفير الدعم الفني والتمويلي اللازم ‏لتنفيذ هذه المشاريع، كما تم التطرق إلى آليات التعاون مع المنظمات ‏الدولية للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل، وتعزيز كفاءة هذا ‏القطاع الحيوي.‏

محاور للتعاون بين الوزارة والبنك ‏

وأوضح الوزير بدر، في تصريح لمراسلة سانا، أن اللقاء يأتي استكمالاً ‏للمشاورات والمباحثات السابقة بين وزارة النقل والبنك الإسلامي للتنمية، ‏بهدف وضع أسس عملية للتعاون في عدد من المشاريع ذات الأولوية، ‏لافتاً إلى أن التعاون يتركز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها إجراء تقييم ‏شامل لشبكة الطرق المركزية في سوريا، البالغ طولها نحو 10 آلاف ‏كيلومتر، بما يشمل تقييم حالة الرصف الطرقي ومستوى الخدمة ‏المرورية والسلامة على الطرق، تمهيداً لوضع خطط الصيانة والتطوير ‏المستقبلية.‏

وأضاف الوزير بدر: إن المحور الثاني يتضمن إعداد وتحديث دراسات ‏الجدوى الاقتصادية لمشاريع طرق استراتيجية جديدة، ولا سيما محوري ‏الشمال–الجنوب والشرق–الغرب، مع دراسة إمكانية تنفيذها من خلال ‏التشاركية بين القطاعين العام والخاص.‏

ولفت الوزير بدر إلى أن المباحثات شملت أيضاً مشاريع ذات أولوية، ‏من بينها تأهيل طريق الرقة–دير الزور–البوكمال «طريق العراق»، ‏نظراً لأهميته الاقتصادية والإقليمية، ودراسة الجدوى الاقتصادية ‏لمحور دمشق–دير الزور في المنطقة الشمالية الشرقية، إضافة إلى ‏مشروع محور الشمال–الجنوب كطريق مأجور، بما يعزز موقع سوريا ‏ممراً دولياً للتجارة والنقل، مشيراً إلى أن المحور الثالث يركز على ‏تطوير منصة إلكترونية لتنظيم عمليات نقل البضائع بالشاحنات داخل ‏سوريا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتحسين أداء ‏قطاع النقل.‏

وأعرب وزير النقل عن تطلع الوزارة إلى مواصلة الحوار الفني مع البنك ‏خلال شهري تموز وآب المقبلين، تمهيداً لعرض المشاريع المقترحة ‏على مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية خلال شهر أيلول القادم، ‏إضافة إلى الاستفادة من برامج بناء القدرات ونقل الخبرات للعاملين في ‏وزارة النقل والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.‏

الاستعداد لدعم جهود التعافي

من جهته، أكد الجلاصي تضامن البنك الإسلامي للتنمية مع الشعب ‏السوري، إزاء الأضرار الناجمة عن فيضانات نهر الفرات الأخيرة، ‏واستعداد البنك للمساهمة في دعم جهود التعافي وتمويل مشاريع ‏للحماية من الفيضانات والتخفيف من آثارها مستقبلاً، بما في ذلك ‏مشاريع توسيع شبكة السدود. ‏

وأوضح الجلاصي أن البنك يواصل إعداد دراسة شاملة لتقييم واقع ‏شبكة الطرق السورية ومستويات السلامة عليها، إلى جانب تحديث ‏دراسات الجدوى لخمسة مشاريع طرق استراتيجية بطول إجمالي يبلغ ‏نحو 1500 كيلومتر.‏

وأشار الجلاصي إلى أن المباحثات تناولت أيضاً مشاريع مرتبطة ‏بمحوري الشرق–الغرب والشمال–الجنوب، إضافة إلى آليات التعاون ‏مع الجهات الدولية لدعم إعادة تأهيل قطاع النقل، مؤكداً حرص البنك ‏الإسلامي للتنمية على مواصلة التعاون مع الكوادر الفنية السورية ‏ومتابعة دراسة المعطيات المقدمة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة مناقشة ‏التمويل وتقدير التكاليف الخاصة بالمشاريع المستقبلية.‏

يُذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (‏IsDB Group‏) تأسست ‏عام 1973، وتتخذ من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية مقراً ‏رئيسياً لها، وتضم 57 دولة عضواً من أربع قارات، وتعمل على تعزيز ‏التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء والمجتمعات ‏الإسلامية حول العالم، وفق مبادئ التمويل والتنمية المتوافقة مع ‏الشريعة الإسلامية.‏