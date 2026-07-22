نقل أكثر من 24 مليون طن من البضائع داخلياً وخارجياً ‏في النصف الأول من 2026‏

دمشق-سانا‏

أعلنت مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل ‏السورية، أن إجمالي الكميات المنقولة خلال النصف الأول ‏من عام 2026 بلغ 24 مليوناً و529 ألفاً و155طناً ‏لعمليات النقل الداخلي والخارجي، عبر تنفيذ 700 ألف ‏و833 رحلة نقل، في إنجاز يعكس التطور المستمر في ‏أداء قطاع نقل البضائع، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة ‏لتعزيز كفاءة العمل، وتنظيم عمليات النقل‎.‎

وأكد مدير تنظيم نقل البضائع خالد كسحة في تصريح ‏لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج تعكس أفضل ‏مؤشرات أداء وتنامي حجم النشاط في قطاع نقل ‏البضائع ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني‎.‎

أكثر من 18 مليون طن للاستيراد والتصدير

ولفت كسحة إلى أن توزيع الكميات المنقولة بلغ 16 ‏مليوناً و352 ألفاً و770 طناً للاستيراد، ومليونين و44 ‏ألفاً و96 طناً للتصدير، وستة ملايين و132 ألفاً و289 ‏طناً للنقل الداخلي‎.‎

وأشار كسحة إلى أن الجزء الأكبر من عمليات النقل ‏تركز على نقل مادة الفوسفات من المناجم إلى المرافئ ‏تمهيداً لتصديرها، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات ‏الوطنية، إضافة إلى نقل الحبوب بين المحافظات، وتفريغ ‏ونقل مادتي الذرة والسكر من المرافئ لتلبية احتياجات ‏السوق المحلية، وضمان انسيابية تزويد الجهات المستفيدة ‏بالمواد الأساسية‎.‎

تطوير آليات العمل ورفع كفاءة التشغيل

وبيّن كسحة أن هذه النتائج جاءت ثمرة تطوير آليات ‏العمل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، والارتقاء ‏بمنظومة تنظيم نقل البضائع، بما يضمن سرعة الإنجاز ‏وكفاءة التشغيل، مؤكداً استمرار المديرية في تنفيذ ‏خططها الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ‏ورفع كفاءة قطاع النقل، بما يواكب متطلبات المرحلة ‏المقبلة.

وكان كسحة أكد في تصريح سابق في آذار الماضي، أن ‏حجم البضائع المنقولة خلال الربع الأول من العام ‏الجاري تجاوز 4.63 ملايين طن، منها أكثر من 855 ‏ألف طن نقل داخلي بين المحافظات، وما يزيد على ‌‏3.78 ملايين طن نقل خارجي عبر المعابر الحدودية، ‏وهو ما عكس آنذاك تصاعد نشاط حركة نقل البضائع ‏وتحسن كفاءة الخدمات المقدمة، في ظل الإجراءات ‏التنظيمية وخطط التحول الرقمي التي تعمل وزارة النقل ‏على تنفيذها‎.‎