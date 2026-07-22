نقل أكثر من 24 مليون طن من البضائع داخلياً وخارجياً ‏في النصف الأول من 2026‏

دمشق-سانا
أعلنت مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية، أن إجمالي الكميات المنقولة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 24 مليوناً و529 ألفاً و155طناً لعمليات النقل الداخلي والخارجي، عبر تنفيذ 700 ألف و833 رحلة نقل، في إنجاز يعكس التطور المستمر في أداء قطاع نقل البضائع، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العمل، وتنظيم عمليات النقل.
وأكد مدير تنظيم نقل البضائع خالد كسحة في تصريح لمراسلة سانا اليوم الأربعاء، أن هذه النتائج تعكس أفضل مؤشرات أداء وتنامي حجم النشاط في قطاع نقل البضائع ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
أكثر من 18 مليون طن للاستيراد والتصدير
ولفت كسحة إلى أن توزيع الكميات المنقولة بلغ 16 مليوناً و352 ألفاً و770 طناً للاستيراد، ومليونين و44 ألفاً و96 طناً للتصدير، وستة ملايين و132 ألفاً و289 طناً للنقل الداخلي.
وأشار كسحة إلى أن الجزء الأكبر من عمليات النقل تركز على نقل مادة الفوسفات من المناجم إلى المرافئ تمهيداً لتصديرها، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات الوطنية، إضافة إلى نقل الحبوب بين المحافظات، وتفريغ ونقل مادتي الذرة والسكر من المرافئ لتلبية احتياجات السوق المحلية، وضمان انسيابية تزويد الجهات المستفيدة بالمواد الأساسية.
تطوير آليات العمل ورفع كفاءة التشغيل
وبيّن كسحة أن هذه النتائج جاءت ثمرة تطوير آليات العمل، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، والارتقاء بمنظومة تنظيم نقل البضائع، بما يضمن سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل، مؤكداً استمرار المديرية في تنفيذ خططها الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة قطاع النقل، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وكان كسحة أكد في تصريح سابق في آذار الماضي، أن حجم البضائع المنقولة خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز 4.63 ملايين طن، منها أكثر من 855 ألف طن نقل داخلي بين المحافظات، وما يزيد على 3.78 ملايين طن نقل خارجي عبر المعابر الحدودية، وهو ما عكس آنذاك تصاعد نشاط حركة نقل البضائع وتحسن كفاءة الخدمات المقدمة، في ظل الإجراءات التنظيمية وخطط التحول الرقمي التي تعمل وزارة النقل على تنفيذها.