سعر الذهب يرتفع 300 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا‌‎ ‎

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، ‏اليوم السبت، بمقدار 300 ليرة سورية، ‏مقارنةً بسعره ‏الذي سجله أول أمس الخميس‎.‎

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن ‏الثمينة، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15750 ‏ليرة سورية للمبيع، و15450 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13550 ليرة ‏سورية للمبيع، و13250 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4342 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع ‏الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في ‏الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً ‏وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب ‏عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.