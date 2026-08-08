سعر الذهب يرتفع 300 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، اليوم السبت، بمقدار 300 ليرة سورية، مقارنةً بسعره الذي سجله أول أمس الخميس.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15750 ليرة سورية للمبيع، و15450 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13550 ليرة سورية للمبيع، و13250 ليرة للشراء.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4342 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافةً إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.