إفطار جماعي في يوم عرفة بمدينة حرستا بريف دمشق لتعزيز ‏الروابط الاجتماعية

ريف دمشق-سانا
أقامت الجمعية الإنسانية للتآخي بالتعاون مع إدارة منطقة الغوطة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، فعالية إفطار جماعي بمناسبة يوم عرفة، وذلك في مبنى إدارة المنطقة بمدينة حرستا، بمشاركة 600 شخص من الأهالي والمدعوين.
وشهدت الفعالية حضور عدد من جرحى الحرب وأبناء الثورة، إلى جانب كوادر مجالس البلديات وآخرين، حيث سادت أجواء من المحبة والتكافل والتآخي بين أبناء المنطقة، في مشهد يعكس روح التعاون، وتعزيز الروابط الاجتماعية خلال هذه المناسبة.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح علي موسى، عضو الجمعية الإنسانية للتآخي، أن الجمعية تحرص في كل مناسبة على تعزيز قيم المحبة والتكافل بين أبناء المجتمع، حيث جاء الإفطار في يوم عرفة ليجسد روح التآخي الحقيقية، ويجمع مختلف شرائح المجتمع على مائدة واحدة، وأشار إلى أن العمل الإنساني هو الطريق لترسيخ الاستقرار، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وتؤكد هذه المبادرات الدينية والمجتمعية أهمية العمل الإنساني في تعزيز الروابط بين الناس، وخاصة في المناسبات المباركة التي تحمل قيماً من الرحمة والتعاون والتسامح، فموائد الإفطار الجماعية لا تجمع الصائمين فحسب، بل ترسخ قيم التكافل الاجتماعي والمحبة بين مختلف شرائح المجتمع في الغوطة الشرقية.