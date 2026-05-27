إفطار جماعي في يوم عرفة بمدينة حرستا بريف دمشق لتعزيز ‏الروابط الاجتماعية

ريف دمشق-سانا‏

أقامت الجمعية الإنسانية للتآخي بالتعاون مع إدارة منطقة الغوطة ‏الشرقية، مساء أمس ‏الثلاثاء، فعالية إفطار جماعي بمناسبة يوم عرفة، ‏وذلك في مبنى إدارة المنطقة بمدينة ‏حرستا، بمشاركة 600 شخص من الأهالي والمدعوين‎.‎

وشهدت الفعالية حضور عدد من جرحى الحرب وأبناء الثورة، إلى ‏جانب كوادر مجالس ‏البلديات وآخرين، حيث سادت أجواء ‏من المحبة والتكافل والتآخي بين أبناء المنطقة، في ‏مشهد يعكس ‏روح التعاون، وتعزيز الروابط الاجتماعية خلال هذه المناسبة‎.‎

وفي تصريح لـ سانا، أوضح علي موسى، عضو الجمعية الإنسانية ‏للتآخي، أن الجمعية ‏تحرص في كل مناسبة على تعزيز قيم المحبة ‏والتكافل بين أبناء المجتمع، حيث جاء ‏الإفطار في يوم عرفة ليجسد ‏روح التآخي الحقيقية، ويجمع مختلف شرائح المجتمع على ‏مائدة ‏واحدة، وأشار إلى أن العمل الإنساني هو الطريق لترسيخ ‏الاستقرار، وتعزيز ‏التماسك الاجتماعي‎.‎

وتؤكد هذه المبادرات الدينية والمجتمعية أهمية العمل الإنساني في ‏تعزيز الروابط بين ‏الناس، وخاصة في المناسبات المباركة التي ‏تحمل قيماً من الرحمة والتعاون والتسامح، ‏فموائد الإفطار الجماعية ‏لا تجمع الصائمين فحسب، بل ترسخ قيم التكافل الاجتماعي ‌‏والمحبة بين مختلف شرائح المجتمع في الغوطة الشرقية‎.‎