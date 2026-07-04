وزير الاتصالات ‏يشيد بالدور الاستثنائي للصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة

دمشق-سانا

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، أن ‏نجاح الإدارة الانتقالية لا يقاس بما حدث فقط، بل بما لم يحدث، حيث لم تنقطع الخدمة عن ملايين السوريين، ولم تتراجع قيمة الأصل، ولم يتعثر الانتقال.



وقال الوزير هيكل عبر منصة “X” اليوم الجمعة: “إن الصندوق السيادي السوري في MTN سوريا أدى دوراً استثنائياً في مرحلة حرجة، وهو ولا يزال مؤسسة وليدة، مجسداً الأمانة في صون أصول الدولة، والحرص على تعظيم قيمتها”.



وأضاف: “هنيئاً لنا بسنويته الأولى، ونعول على شراكته في بناء قطاع اتصالات يليق بطموحات السوريين، ويحقق ما نستحقه من حاضرنا ومستقبلنا”.



وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت ‏الثلاثاء 30 حزيران الماضي، اعتماد مجموعة زين بالرخصة الثانية لتشغيل خدمات الاتصالات الخليوية في سوريا، وذلك خلال حفل أُقيم في حديقة الأمويين بدمشق، بحضور عدد من الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.



وأطلقت الوزارة في آذار الماضي منافسة عالمية لمنح رخصة مشغل خليوي جديد بدلاً من رخصة MTN سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين جودتها، بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

