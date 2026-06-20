وزير المالية يشارك في اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في باكو

IMG 20260620 172329 641 وزير المالية يشارك في اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في باكو

باكو-سانا

شارك وزير المالية محمد يسر برنية في جلسة لمحافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي عقدت في عاصمة أذربيجان باكو، بحضور محافظي الدول الأعضاء وممثليهم، وناقشوا خلالها موضوع الصندوق التيسيري الذي أطلقه البنك مؤخراً لتقديم تمويلات ميسّرة لدوله الأعضاء.

IMG 20260620 172329 784 وزير المالية يشارك في اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في باكو

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير برنية رحب بإنشاء الصندوق، داعياً إلى إيلاء الدول الخارجة من الصراعات أولوية في خدمات الصندوق، وتوفير المزيد من المرونة في الاستفادة منه، إضافة إلى الاهتمام بمساعدة هذه الدول على معالجة الديون وإيجاد الأدوات المناسبة لذلك.

وأشار الوزير برنية إلى أهمية توفير احتياجات التمويل الميسّر لإعادة الإعمار والتعافي في سوريا، مشيراً إلى ضرورة تزويد الصندوق بأدوات تشجع رأس المال الخاص، وإلى تعاون أكبر مع مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وانطلقت اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2026 في العاصمة باكو، في الـ 16 من الشهر الجاري، تحت شعار “التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام”.

IMG 20260620 172329 681 1 وزير المالية يشارك في اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في باكو
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