الزعابي: الاستراتيجية السورية لمكافحة غسل الأموال تعكس التزاماً بالإصلاح والمعايير الدولية

دمشق-سانا

أكد رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، حامد سيف الزعابي، أن إعداد سوريا استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المنظومة الوطنية وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية بما ينسجم مع المعايير الدولية.

وقال الزعابي، في تصريح لـ سانا بخصوص ورشة العمل “نحو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح”: إن الاستراتيجية الوطنية لا تقتصر على صياغة وثيقة سياسات، بل تعكس رؤية وطنية واضحة والتزاماً سياسياً رفيع المستوى، إلى جانب تنسيق مؤسسي بين الجهات الحكومية ووضع خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات مستدامة.

وأشار الى أن الإصلاحات التشريعية والرقابية والمؤسسية التي شهدتها سوريا خلال الأشهر الماضية، إلى جانب الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية، تؤكد التزامها بتعزيز منظومتها الوطنية والمضي في التطبيق الفاعل للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ولفت إلى أن بناء منظومة فعالة ومستدامة يتطلب، تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وتأهيل الكوادر المختصة، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبراً أن نجاح الاستراتيجيات يقاس بمدى فاعلية تنفيذها وما تحققه من نتائج ملموسة ومستدامة.

ونوه الزعابي بجهود الحكومة السورية والجهات المعنية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية، مؤكداً استمرار دعم مجموعة “مينافاتف” للدول الأعضاء، بما فيها سوريا، عبر التعاون الفني، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الإقليمية.

كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الجهات السورية لتعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ودعم القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز نزاهة واستقرار النظام المالي على المستويين الإقليمي والدولي.

وأطلق رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان أمس الثلاثاء ورشة عمل “نحو استراتيجية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في سوريا”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وذلك في فندق الداما روز بدمشق، وبحضور وزراء الداخلية أنس خطاب، والعدل مظهر الويس، والمالية محمد يسر برنية، والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات عبد السلام هيكل.

تعمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) كمنظمة إقليمية تعنى بتعزيز الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتضم في عضويتها دول المنطقة.