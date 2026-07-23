الطاقة السورية وإيكاردا تعززان التعاون في إدارة الموارد المائية

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الطاقة لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان، خلال اجتماع تنسيقي مع المنسق القطري ‏للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا (‏ICARDA‏) في سوريا محي الدين هلالي، ومعاونه المتخصص ‏بالمحاصيل الزراعية أحمد حمدك، مجالات التعاون القائمة في مشروعات المياه والموارد الطبيعية، إضافة إلى البرامج ‏المستقبلية المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مع التركيز على تطوير أدوات رفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة ‏آثار تغيّر المناخ.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا خطط العمل المقبلة، بما يشمل ‏تفعيل جمعيات مستخدمي المياه باستخدام الطاقات المتجددة، وإمكانية تطبيق نظام تجريبي للشركات المساهمة يتيح شراكة ‏بين الحكومة والشركات المستثمرة والمزارعين، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية على برامج النمذجة، ونظم المعلومات ‏الجغرافية ‏GIS‏ في قطاع الموارد المائية، والعمل على تفعيل المدارس الحقلية وتمكين المرأة الريفية في الأنشطة الإنتاجية.

كما جرى بحث التحديات المرتبطة بتغير المناخ والبصمة المائية للمزروعات، والتأكيد على أهمية تطوير أدوات التقييم ‏والرصد لضمان إدارة مستدامة للموارد، إلى جانب زيارة الوفد السوري للمركز الوطني للموارد المائية والاطلاع على آليات ‏العمل فيه، في سياق تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بإدارة المياه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق في ختام الاجتماع، على متابعة التحضير لورشة عمل مشتركة تهدف إلى وضع خارطة ‏للاحتياج والموارد بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تطوير برامج التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع مدير التعاون الدولي في الوزارة فراس كردوش، ومدير الشؤون الفنية في الهيئة العامة للموارد المائية، ‏وممثل عن إدارة تنظيم قطاع المياه، وممثلة البرامج في التعاون الدولي في الوزارة.

ويعدّ مركز “إيكاردا” الذي تأسس عام 1975 من أبرز المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في تطوير الزراعة ‏المستدامة في البيئات الجافة وشبه الجافة ويجري بحوثاً في مجالات تحسين إنتاجية المحاصيل المقاومة للجفاف، وإدارة ‏الموارد المائية، وتنمية الثروة الحيوانية، لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة النظم الزراعية في أكثر من 50 دولة حول العالم.