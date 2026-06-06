مرفأ اللاذقية يناول أكثر من مليوني طن من البضائع خلال خمسة أشهر

اللاذقية-سانا

واصل مرفأ اللاذقية تسجيل مؤشرات نمو لافتة في نشاطه التشغيلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، إذ تجاوز وزن البضائع والحاويات التي جرى شحنها وتفريغها عبر المرفأ مليوني طن، محمّلة على متن 273 باخرة، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة نحو 120 ألف حاوية، ما يعكس حركة ملاحية نشطة واستقراراً في وتيرة العمل.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الجمعة، أن هذا الأداء المتصاعد يأتي نتيجة الإجراءات التطويرية التي تنفذها لتبسيط العمل الجمركي وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتنشيط حركة الترانزيت، إلى جانب إدخال آليات وتجهيزات حديثة أسهمت في تسريع عمليات المناولة والتفريغ وتقليص زمن بقاء السفن على الأرصفة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوات رفعت الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمرفأ، وعزّزت مكانته كمركز لوجستي حيوي على الساحل السوري، وزادت من جاذبيته أمام الخطوط الملاحية وشركات النقل البحري.