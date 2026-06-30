اتحاد غرف التجارة يناقش مع ممثلي المفوضية الأوروبية احتياجات القطاع الخاص وفرص الاستثمار

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي، مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية وعدد من كبرى الشركات الأوروبية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنشيط فرص الاستثمار والشراكات بين الجانبين.

وناقش المشاركون خلال اجتماع افتراضي أمس الإثنين، احتياجات القطاع الخاص السوري والتحديات التي تواجهه، ولا سيما في مجالات الإنتاج والتصدير والاستيراد والبنية التحتية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل مشاركة الشركات السورية في المعارض الدولية، وتيسير سفر رجال الأعمال إلى أوروبا.

وأوضح العلي خلال الاجتماع، أن الاتحاد أطلق منظومة لإصدار شهادات مهنية معتمدة لأول مرة في تاريخه، بهدف تأهيل الكوادر وربط مهاراتها باحتياجات سوق العمل، معرباً عن تطلع الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات.

وشارك في الاجتماع، الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية مضر خوجة، إلى جانب أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء اللجان التخصصية، فيما شارك عن الجانب الأوروبي ممثلون عن المفوضية الأوروبية وشركات تعمل في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود اتحاد غرف التجارة السورية لتوسيع علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الدولية، وتعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الخارجية، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية، وبناء شراكات اقتصادية تسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.