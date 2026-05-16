هيئة المنافذ والجمارك تنفذ مشروع تأهيل رصيف الفوسفات بمرفأ طرطوس وفق ‏المعايير البيئية الدولية

طرطوس-سانا



أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن الهيئة تعمل على ‏تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس، تتضمن أعمالاً فنية ‏وهندسية متقدمة، بما ينسجم مع المعايير البيئية الدولية ويحافظ على المدينة والمحيط ‏البحري.‏

وأوضح علوش في منشور عبر منصة “إكس”، اليوم السبت، أن هذه الأعمال تشمل ‏صيانة البنية الإنشائية، وتحديث معدات التحميل والتفريغ، واعتماد أنظمة حديثة للحد من ‏الانبعاثات والغبار الناتج عن عمليات الشحن.‏

واقع متهالك موروث

وأشار علوش إلى أن ملف تصدير الفوسفات في سوريا يعاني من واقعٍ متهالك موروث ‏عن النظام البائد، سواء من حيث البنية التحتية أو آليات التشغيل أو حتى الالتزام بالمعايير ‏البيئية، رغم وجود رصيف مخصص لتحميل الفوسفات في مرفأ طرطوس، وبقائه ‏لسنوات خارج الخدمة الحقيقية وغير مستثمر بالشكل الأمثل.‏

إدخال منظومات نقل



ولفت علوش إلى أن العمل جارٍ على إدخال منظومات نقل مغلقة، وأنظمة رش وتثبيت ‏للغبار، وتحسين آليات التخزين والنقل داخل الحرم المينائي، في خطوة تهدف إلى معالجة ‏الأثر البيئي الذي لطالما ارتبط بعمليات تداول المواد السائبة.‏

إنشاء ميناء متكامل



وبين مدير العلاقات في الهيئة أن المشروع لا يقتصر على إعادة تشغيل الرصيف الحالي ‏فحسب، بل يتضمن توجهاً استراتيجياً لإنشاء ميناء متكامل ومخصص لتداول المواد ‏السائبة ذات الأثر البيئي مثل الفوسفات والكلينكر وغيرها، بما يضمن فصل هذا النوع من ‏النشاطات عن بقية العمليات المينائية، ويرفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية.‏

واعتبر علوش أن إعادة تشغيل الرصيف ستنعكس بشكل مباشر على زيادة حجم ‏الصادرات، وتحسين الإيرادات، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتعزيز موقع مرفأ ‏طرطوس كمركز لوجستي إقليمي لتصدير المواد الخام.‏

وأكد علوش أن الهيئة تعمل برؤية واضحة تقوم على تطوير قطاع المرافئ في سوريا ‏وفق أسس حديثة، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعيد ‏للمرافئ السورية دورها الحيوي في المنطقة.‏

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي تفقد في الثامن والعشرين من شهر ‏نيسان الماضي، المرافق التي تخضع لأعمال الصيانة والتأهيل في مرفأ طرطوس، ‏والكشف على المكان المخصص لإنشاء مرفأ تخصصي لتصدير الفوسفات السوري، ‏واستيراد المواد الأساسية لإعادة الإعمار في سوريا.‏