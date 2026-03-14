تفقد امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية في جامعة حماة

تفقد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب عبد الحميد الخالد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية بجامعة حماة.

وفي تصريح لسانا اليوم السبت أوضح معاون الوزير أن العملية الامتحانية سادتها أجواء مناسبة ولم تكن هناك أي معوقات وتمت الإجابة على تساؤلات واستفسارات الطلاب حول العملية التعليمية والامتحانية، مشيراً إلى أن الأسئلة منصفة وعادلة للطالب بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين.

ويقدم الطلاب امتحاناتهم في مركزين، الأول في كلية الطب البيطري مخصص للمستجدين والثاني في كلية طب الأسنان مخصص للطلاب حملة المقررات من العام الماضي.

بدوره بين رئيس جامعة حماة عبد الكريم قلب اللوز أن عدد المتقدمين لامتحان السنة التحضيرية تجاوز 1000 طالب وطالبة، موضحاً أن الجامعة وفرت كافة المستلزمات والترتيبات اللازمة لإنجاح الامتحان .

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025 – 2026 لطلاب السنة التحضيرية انطلقت في جامعة حماة في 21 شباط الماضي.

يُذكر أن السنة التحضيرية لكليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان، اعتمدت في العام الدراسي 2015 – 2016 معياراً إضافياً للقبول الجامعي.