انطلاق مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الصهرية بريف حماة بدعم من الصليب الأحمر

حماة-سانا

باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل محطة مياه قرية الصهرية في الريف الشمالي الغربي للمحافظة، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع مياه الشرب، في المحافظة وخاصة مناطق الريف المتضررة.

ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال متكاملة تشمل تأهيل غرف الضخ والتحكم، مع تجهيز البئر بالمعدات الميكانيكية والكهربائية اللازمة، لضمان كفاءة عمليات الضخ.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة أن المشروع يتضمن تركيب منظومة طاقة شمسية حديثة تضم 105 ألواح شمسية، بما يسهم في تأمين مصدر طاقة مستدام يدعم استمرارية التشغيل بالإضافة لإنشاء منهل خاص لتأمين نقل المياه إلى المناطق المتضررة المجاورة، بما يعزز قدرة المؤسسة على إيصال المياه إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي.

ويأتي المشروع ضمن خطة المؤسسة الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع المياه في المناطق المتضررة نتيجة ممارسات النظام البائد، لتأمين مصادر مياه أكثر استقراراً واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.

وكانت المؤسسة بدأت، في الـ 23 من الشهر الماضي بالتعاون مع منظمة “هيكس إيبر” تنفيذ أعمال تأهيل خطوط الضخ والإسالة في ريف حماة الشمالي، بهدف إعادة تشغيل محطتي مياه الأربعين وحصرايا لتأمين مياه الشرب النظيفة للسكان.

