استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الجمعة، عند السعر الذي سجله يوم أمس الخميس.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 17650 ليرة جديدة مبيعاً، و17250 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15150 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4549 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.