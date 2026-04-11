شركات المكننة الزراعية تعرض أحدث التقنيات والحلول التقنية بمعرض “آغرو سيريا” لتعزيز الإنتاج

دمشق-سانا

استعرضت شركات المكننة الزراعية المشاركة في معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا”، أحدث تقنيات الزراعة الحديثة، من جرارات متطورة وأنظمة ري ذكية ومعدات زراعية، في مشهد يعكس التحول المتسارع الذي يشهده القطاع الزراعي في سوريا نحو توسيع تبني الحلول التقنية، ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العمل الزراعي.

وأكد مدير التسويق بإحدى شركات الجرارات والمعدات الزراعية الحديثة إسماعيل يكن في تصريح لمراسل سانا، أن مشاركتهم في المعرض تأتي في إطار دعم جهود تحديث القطاع الزراعي، من خلال إدخال أحدث الجرارات والمعدات الزراعية المتطورة التي تلبي احتياجات المزارعين وتساعدهم على رفع كفاءة الإنتاج، مشيراً إلى أن المعرض أتاح لهم الفرصة للتواصل مع شركات محلية ودولية.

تطبيق التكنولوجيا الحديثة

وأوضح مدير شركة متخصصة بصناعة معدات أنظمة الري الحديث محمد حاج حمد، أن الشركة تعرض معدات الري بالرش أو بالتنقيط، وتسعى إلى استقطاب وتطبيق أحدث التكنولوجيا في مجال الري الحديث إلى السوق السورية، لافتاً إلى أن المزارع السوري بات أكثر تقبلاً للأنظمة الحديثة التي توفر أداء عالياً بأسعار منافسة، ما يجعل مستقبل الزراعة في سوريا واعداً.

بدوره، أكد ممثل إحدى شركات تجارة المعدات الزراعية عمار الحلبي، أن المعرض يشكل فرصة مهمة تجمع المزارع والتاجر والصناعي في مكان واحد، بما يتيح الاطلاع على أحدث التقنيات وتلبية احتياجات المزارعين ولا سيما في ظل التحديات التي واجهها القطاع خلال أوقات الجفاف والظروف الاقتصادية الصعبة.

ولفت الحلبي إلى أن الشركة توفر مجموعة واسعة من المعدات الزراعية الحديثة التي تشمل الأدوات الزراعية اليدوية، والمناشير وخراطيم الرش والمضخات والغطاسات وحفارات التربة التي باتت تشكل ركيزة أساسية للعمل الزراعي.

معدات زراعية تناسب المزارع

من ناحيته، بين ممثل إحدى الشركات المتخصصة بصناعة المعدات الزراعية مصطفى هلال، أن الشركة تعمل على تصنيع وتوفير معدات زراعية بمواصفات تتناسب مع المزارع السوري مع التركيز على تبسيط الآلات وتقديمها بكفاءة عالية وبأسعار مناسبة، حيث كان الإقبال واسعاً من قبل الزوار على جناح الشركة، مؤكداً أن المعرض أتاح فرصة للتواصل مع شركات محلية وأجنبية والتعرف إلى احتياجات السوق لتطوير المنتجات بما يلبي هذه الاحتياجات.

معدات زراعية حديثة

وقدم المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، عبر جناحه، معدات وتقنيات زراعية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل هدر البذار، وأخرى مرتبطة بتطبيق الزراعة الحافظة التي تقوم على الزراعة دون فلاحة التربة باستخدام آلات متخصصة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وفقاً لمساعد المنسق الوطني في المركز أحمد حمدك.

وأكد حمدك أن مشاركة إيكاردا في هذا المحفل الاقتصادي المهم تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية المعارض الزراعية المتخصصة، وما تتيحه من فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات الداعمة للقطاعين النباتي والحيواني، مبيناً أهمية اعتماد الحلول التقنية الزراعية الحديثة في تحسين إدارة الموارد وتنمية القطاع بشكل أفضل، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.

وتعرض الأجنحة المشاركة في معرض “آغرو سيريا” المستمر حتى يوم غد الأحد، أحدث ما يتعلق بالمكننة والآليات الزراعية، وتقنيات الري، والطاقة البديلة المستخدمة في الزراعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، وتجهيزات الثروة الحيوانية والدواجن، والحلول والتقنيات الذكية في الزراعة الحديثة.