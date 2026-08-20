ارتفاع قياسي في صادرات اليابان خلال تموز… والواردات تقفز بفعل تكاليف الطاقة

طوكيو-سانا‏

سجلت صادرات اليابان مستوى قياسياً جديداً خلال تموز الماضي، مدفوعة بارتفاع ‏الطلب على منتجات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، في حين بلغت الواردات ‏أعلى مستوى شهري لها بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والنفط.‏

وذكرت رويترز أن البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، أظهرت ‏ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 27.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.1 تريليون ين، ‏مسجلة رقماً قياسياً للشهر الثاني على التوالي، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 23.2 ‏بالمئة إلى 11.5 تريليون ين.‏

وأوضحت البيانات أن زيادة الصادرات جاءت بدعم من الطلب المرتبط بمراكز بيانات ‏الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى انخفاض قيمة الين الذي عزز القدرة التنافسية للسلع ‏اليابانية في الأسواق الخارجية.‏

كما ارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 5.5 بالمئة، فيما قفزت قيمتها الإجمالية بنسبة ‌‏87.8 بالمئة، مع اعتماد اليابان بشكل أكبر على الإمدادات القادمة بشكل رئيسي من ‏الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت جراء الصراع الدائر في ‏المنطقة.‏

وتشير قوة الصادرات واستمرار ارتفاع أسعار الجملة إلى احتمال دعم توجه بنك ‏اليابان المركزي نحو مواصلة تشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة ‏المقبلة.‏

وتعد الرقائق الإلكترونية واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم، نظراً ‏لدورها المحوري في الاقتصاد الحديث، إذ تشكل المكون الأساسي في الهواتف الذكية ‏والحواسيب والسيارات والطائرات والأقمار الصناعية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء ‏الاصطناعي، وتعتمد عليها قطاعات حيوية مثل الاتصالات والصناعة والنقل والدفاع ‏وغيرها.‏