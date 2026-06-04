مدير التجارة الداخلية بدمشق‏: رمز QR يعزز الرقابة التموينية ويسرع معالجة الشكاوى

دمشق-سانا



أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، أن اعتماد “رمز الاستجابة السريعة” (QR Code) عبر إلصاق رموز خاصة على المحال والفعاليات التجارية، يشكل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي للرقابة التموينية، لما يوفره من أدوات تواصل مباشرة بين المستهلك والجهات الرقابية، ويسهم في تسريع معالجة الشكاوى، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة متابعة الأسواق.



وأوضح بكور في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن الرمز يتيح للمواطن تقديم شكواه بشكل فوري عبر الهاتف المحمول من خلال مسح الرمز الإلكتروني الموجود على واجهات المحال والمنشآت التجارية، ما يختصر الوقت والجهد، ويمنح المستهلك وسيلة سهلة ومباشرة للتواصل مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

تعزيز ثقافة الشكوى

واعتبر أن أهمية المشروع لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة الشكوى المجتمعية، وتعزيز دور المواطن كشريك أساسي في العملية الرقابية، مؤكداً أن جميع الشكاوى الواردة تتم دراستها ومتابعتها والرد عليها وفق طبيعتها ومضمونها، وبما يضمن معالجة القضايا المطروحة بالسرعة المطلوبة.





وفيما يتعلق بإمكانية ورود شكاوى أو تقييمات كيدية بحق بعض الفعاليات التجارية، أوضح بكور أن المديرية تعتمد آلية دقيقة للتحقق من المعلومات الواردة قبل اتخاذ أي إجراء، حيث يتم التواصل مع صاحب الشكوى في الحالات المرتبطة بحقوق شخصية لاستكمال البيانات والتأكد من صحة المعطيات، بينما تتحرك الدوريات التموينية مباشرة في حالات الإبلاغ عن المخالفات العامة للتحقق ميدانياً من الوقائع المذكورة.



وأكد أن أي إجراء قانوني، لا يتم اتخاذه إلا بعد التأكد من وجود المخالفة وثبوتها بشكل رسمي، أما في حال عدم صحة الشكوى أو عدم وجود مخالفة، فيتم توثيق الزيارة الرقابية دون اتخاذ تدابير أخرى، الأمر الذي يضمن حماية حقوق المستهلك والتاجر في الوقت نفسه.

قاعدة بيانات

وأوضح بكور أن مشروع رمز الاستجابة QR يشكل ركيزة أساسية لبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للفعاليات التجارية في مختلف المحافظات، بما يتيح تصنيف المنشآت التجارية وفق نشاطها وموقعها الجغرافي وتوزعها ضمن الأسواق والأحياء والمدن والقرى، الأمر الذي يوفر معلومات دقيقة تساعد الجهات المعنية على تطوير الخطط الرقابية، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية في متابعة الأسواق وضبط المخالفات.





ولفت إلى أن البيانات التي توفرها المنظومة الرقمية، ستسهم مستقبلاً في رسم خرائط واضحة للأنشطة التجارية، وتحديد مناطق الكثافة التجارية وطبيعة الخدمات المقدمة فيها، بما يدعم التخطيط الرقابي ويعزز كفاءة استثمار الموارد البشرية والفنية المخصصة للعمل التمويني.

تعاون ملحوظ

وحول مدى تجاوب الفعاليات التجارية مع المشروع، أشار بكور إلى أن أصحاب المحال والمنشآت التجارية أبدوا تعاوناً ملحوظاً مع عملية تثبيت اللصاقات الإلكترونية، منوها إلى أن بعض الصعوبات ظهرت في المراحل الأولى نتيجة محدودية المعرفة بآلية العمل وأهداف البرنامج، إلا أن حملات التوعية والتعريف بالمشروع أسهمت في تحقيق استجابة واسعة وتعاون إيجابي من قبل التجار في دمشق وباقي المحافظات.





ولفت إلى أن تجربة رمز الاستجابة QR لم تعد مقتصرة على مدينة دمشق، بل يجري تطبيقها في مختلف المحافظات السورية ضمن خطة شاملة لترميز وتصنيف الفعاليات التجارية، بما يسهم في بناء منظومة رقابية حديثة قادرة على تعزيز الاستقرار في الأسواق، والحد من المخالفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أعلنت في الـ 11 من شهر شباط الماضي عن البدء بترميز الفعاليات والمحال التجارية عبر لصاقات، تحمل رمزاً يتضمن بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهات المحال، وذلك لضمان مراقبة الأسواق وتحسين واقعها.



