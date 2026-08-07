البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي ‏في سوريا

واشنطن-سانا‏

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ‏وافق أمس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ‌‏(‏IDA‏) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومُعتمد رقمياً. ‏

وقال البنك في بيان نُشِر على موقعه الرسمي: “إن مشروع تحديث القطاع ‏المالي في سوريا” سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تُسهم في جعل ‏المعاملات المالية أكثر أماناً وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين ‏الوصول إلى الخدمات المالية”.‏

وأوضح البيان أنّ القطاع المالي في سوريا لا يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته ‏التحتية القديمة للدفع الرقمي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، ‏وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية ‏الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار. ‏

دعم تحديث البنية التحتية المالية وتأهيل القطاع المصرفي

واعتبر البيان أن وجود نظام مالي فعّال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يُتيح ‏صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات ‏التجارية، ويُسهّل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية ‏والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويُحسّن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات ‏الحكومية.‏

وأكد البنك أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية ‏التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة ‏لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة.‏

كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري، وسيموّل ‏البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية، والبيئة التقنية، بما في ذلك البنية ‏التحتية الائتمانية، اللازمة لتدفقات مالية آمنة وفعّالة وشفافة في جميع أنحاء ‏الاقتصاد. ‏

واعتبر البنك أنّ وجود نظام مالي حديث أمر ضروري للتعافي الاقتصادي ‏لسوريا وتنميتها المستقبلية، وسيساعد مشروع تحديث القطاع المالي في ‏جعل المدفوعات أكثر أماناً وكفاءة، وتعزيز النزاهة المالية، ووضع أسس ‏أساسية تمكن القطاع المالي من خدمة الأسر والشركات بشكل أفضل.‏

تعزيز الأنظمة الرقمية وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني

ووفق البنك الدولي، يهدف المشروع، خلال فترة تنفيذه، إلى تفعيل أنظمة أساسية ‏للقطاع المالي، وتمكين ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكترونية للأفراد سنوياً، ‏ودعم ما لا يقل عن 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام ‏المدفوعات الرقمية بفعالية من خلال الأنظمة المدعومة من المشروع. ‏

ولفت إلى أن الاستثمارات والإصلاحات المدعومة من المشروع ستعزز قدرة القطاع ‏المالي على دعم النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وتيسير الحصول على التمويل ‏والشمول المالي.‏

وكان مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة ‏قاديش، استقبل أمس المديرة الجديدة لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي ‏داليا خليفة، لبحث مشاريع البنك في سوريا، وآفاق تطوير التعاون بما يدعم ‏المؤسسات والقطاعات الخدمية.‏

وأعلن وزير المالية محمد يسر برنية في الثاني من الشهر الجاري، عن ‏محطة جديدة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي في سوريا، متمثلة بإقرار البنك ‏الدولي بنجاح إصلاحات سوريا لعام 2026، وزيادة مخصصات المنح لعام ‌‏2027.‏

يشار إلى أن البنك الدولي وافق في حزيران العام الماضي على منحة بقيمة 146 مليون دولار أمريكي لتحسين إمدادات الكهرباء، ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.