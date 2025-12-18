مصرف سوريا المركزي ينفي تحديد موعد رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة

دمشق-سانا

أكد مصرف سوريا المركزي أنه حتى الآن لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أنه سيُعلن عن كل التفاصيل في الوقت المناسب، وحال اكتمال كل التجهيزات والترتيبات المناسبة.

ودعا المصرف في بيان اليوم إلى عدم الأخذ بأي معلومات عن العملة الوطنية الجديدة إلا من موقع المصرف، موضحاً أن جميع التعاملات المصرفية تسير كالمعتاد، دون أي تأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية كشف لـ سانا في آب الماضي، أن المصرف في مراحل متقدمة لوضع خطة من أجل طرح عملة نقدية جديدة لسوريا، وأن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات، وتكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولةً في التحقق منها، ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.

