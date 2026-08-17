الذهب يواصل ارتفاعه مدعوماً بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع ‌سعر الفائدة

لندن-سانا

واصلت أسعار الذهب ‌اليوم الإثنين ارتفاعها، مدعومة بضعف الدولار وتلاشي التوقعات برفع ‌سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وذكرت رويترز أن أسعار ‌الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة لتصل إلى 4426.52 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.1 بالمئة إلى 4484.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 66.44 دولاراً للأوقية.

وزاد البلاتين اثنين بالمئة ليصل إلى 1783 دولاراً، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1332.49 دولاراً.

ويأتي هذا الارتفاع على خلفية حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأنظار تترقب المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف التصعيد، وإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز الذي شهد انخفاضاً كبيراً في حركة السفن.