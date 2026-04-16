وزارة الطاقة: إحداث الشركة السورية للتعدين خطوة استراتيجية لإدارة اقتصادية نشطة لثروات سوريا

دمشق-سانا

أكدت وزارة الطاقة السورية أن مرسوم إحداث الشركة السورية للتعدين (SMC) كشركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، يعدّ خطوة استراتيجية نحو التحول إلى إدارة اقتصادية نشطة لثروات سوريا الطبيعية، ودعم التعافي الاقتصادي الشامل، وتحديث بنية قطاع الثروات المعدنية.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لـ سانا، اليوم الخميس، أن إحداث الشركة يحقق الحوكمة والشفافية، ويسهم في تحديث البنية المؤسسية من خلال استلام الشركة مهام استثمار الخامات وتسويقها، ونقل القطاع من الإدارة البيروقراطية التقليدية إلى الإدارة الاقتصادية الحديثة، وزيادة العائد من الموارد الباطنية من خلال كفاءة إدارة واستثمار الثروات المعدنية، (وخاصة الفوسفات).

خطط التعافي الاقتصادي

وذكر المكتب الإعلامي أن المرسوم ينسجم مع خطط التعافي الاقتصادي في سوريا، وإعادة الإعمار، وخاصة مع وجود حاجة ماسة لتمويل البنية التحتية، من خلال التركيز على إقامة صناعات تحويلية على المواد الخام، (مثل الفوسفات والبازلت والسجيل الزيتي) للتصنيع ولتوليد الطاقة ودعم المشتقات النفطية، بدلاً من التصدير الخام، مبيناً أن إحداث الشركة يأتي ضمن حزمة مراسيم (تعدين، كهرباء، مياه) لإعادة بناء الدولة اقتصادياً، وإدارة الأصول بفاعلية تجارية.

وبيّن المكتب الإعلامي أهمية المرسوم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبني آليات عمل مرنة لتوقيع عقود تنمية وتسويق حديثة تستقطب الشركات العالمية، وخاصة مع رفع العقوبات، إضافة إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تنافسية إقليمياً ودولياً في قطاع التعدين.

جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة

وحول انعكاسات إحداث الشركة على سوق العمل، بيّن المكتب الإعلامي أنه يسهم في توفير فرص عمل جديدة من خلال تفعيل الإنتاج، واستثمار المناجم والمحاجر بشكل أوسع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الوطنية الشابة، إضافة إلى تنمية المناطق المحلية عبر إقامة مشاريع تعدينية وصناعية في مناطق وجود الثروات (المناجم)، تساهم في تنمية تلك المناطق وتنشيط الحركة الاقتصادية فيها.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في السادس من نيسان الجاري المرسوم رقم /44/ لعام 2026، القاضي بإحداث الشركة السورية للتعدين (SMC)، مملوكة بالكامل للدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير الطاقة، ويكون مقرها في دمشق.