‏”وول ستريت” تفتح مرتفعة وسط تقييمات التوتر في الشرق الأوسط ‏

نيويورك-سانا‏

فتحت المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع استمرار المستثمرين ‏في تقييم بيانات مبيعات التجزئة ومتابعة تطورات التوتر في الشرق الأوسط، غداة إغلاق المؤشر ‏ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي.‏

وحسب رويترز ارتفع داو جونز 2.8 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 53842.8 نقطة، بينما صعد ‏ستاندرد آند بورز 500 7.6 نقاط، أو 0.10 بالمئة، إلى 7806.6 نقاط، وزاد ناسداك 48.1 نقطة، ‏أو 0.18 بالمئة، إلى 26851.148 نقطة.‏

وتتحرك الأسواق العالمية بحذر مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وسط ترقب انعكاس ‏التطورات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والتضخم والنشاط الاقتصادي.‏