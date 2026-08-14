‏”وول ستريت” تفتح مرتفعة وسط تقييمات التوتر في الشرق الأوسط ‏

نيويورك-سانا
فتحت المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع استمرار المستثمرين في تقييم بيانات مبيعات التجزئة ومتابعة تطورات التوتر في الشرق الأوسط، غداة إغلاق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي.
وحسب رويترز ارتفع داو جونز 2.8 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 53842.8 نقطة، بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 7.6 نقاط، أو 0.10 بالمئة، إلى 7806.6 نقاط، وزاد ناسداك 48.1 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 26851.148 نقطة.
وتتحرك الأسواق العالمية بحذر مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وسط ترقب انعكاس التطورات الجيوسياسية على أسعار الطاقة والتضخم والنشاط الاقتصادي.