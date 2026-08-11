ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 57.3% على أساس سنوي‏

سيئول-سانا
أعلنت وزارة البيانات والإحصاء في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي صادرات البلاد في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 57.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 275.5 مليار دولار.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن الوزارة قولها في أحدث بياناتها: إنّ حصة أكبر 10 شركات صادرات في كوريا الجنوبية توسعت بشكل حاد في هذا الربع مدفوعة بالأداء القوي للمنتجات التكنولوجية، بما في ذلك أشباه الموصلات، حيث استحوذت الشركات العشر على 55.3% من إجمالي الصادرات في الفترة من نيسان إلى حزيران، مقارنة بـ 38.3% في نفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت الحصة التي تمثلها أكبر 100 شركة تصدير في البلاد من 66.3% إلى 76.3%.
وقالت الوزارة: إن صادرات المجموعات التجارية الكبرى ارتفعت بنسبة 81.8% لتصل إلى 206 مليارات دولار، ما يعكس اعتماد البلاد الكبير على الشركات الكبرى.
وارتفعت صادرات الشركات المتوسطة الحجم بنسبة 10.9% لتصل إلى 35.9 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات الشركات الصغيرة بنسبة 13.1% لتصل إلى 32.7 مليار دولار.
وبحسب القطاعات، قفزت صادرات قطاع التعدين والتصنيع بنسبة 64.9% لتصل إلى 247.5 مليار دولار، مدفوعة بشحنات قوية من صناعة الإلكترونيات، بما في ذلك الرقائق.
وأظهرت البيانات أن صادرات صناعة الإلكترونيات قد تضاعفت إلى أكثر من 160 مليار دولار، لتستحوذ على 58% من إجمالي الصادرات.
كما أظهرت أن صادرات قطاع البيع بالجملة والتجزئة ارتفعت بنسبة 14.3% لتصل إلى 21 مليار دولار.