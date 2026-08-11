ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 57.3% على أساس سنوي‏

سيئول-سانا‏

أعلنت وزارة البيانات والإحصاء في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ‏ارتفاع إجمالي صادرات البلاد في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة ‌‏57.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 275.5 مليار دولار.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن الوزارة قولها في أحدث بياناتها: إنّ ‏حصة أكبر 10 شركات صادرات في كوريا الجنوبية توسعت بشكل حاد ‏في هذا الربع مدفوعة بالأداء القوي للمنتجات التكنولوجية، بما في ذلك ‏أشباه الموصلات، حيث استحوذت الشركات العشر على 55.3% من ‏إجمالي الصادرات في الفترة من نيسان إلى حزيران، مقارنة بـ 38.3% ‏في نفس الفترة من العام الماضي.‏

وخلال الفترة المذكورة، ارتفعت الحصة التي تمثلها أكبر 100 شركة ‏تصدير في البلاد من 66.3% إلى 76.3%.‏

وقالت الوزارة: إن صادرات المجموعات التجارية الكبرى ارتفعت بنسبة ‌‏81.8% لتصل إلى 206 مليارات دولار، ما يعكس اعتماد البلاد ‏الكبير على الشركات الكبرى.‏

وارتفعت صادرات الشركات المتوسطة الحجم بنسبة 10.9% لتصل إلى ‌‏35.9 مليار دولار، بينما ارتفعت صادرات الشركات الصغيرة بنسبة ‌‏13.1% لتصل إلى 32.7 مليار دولار.‏

وبحسب القطاعات، قفزت صادرات قطاع التعدين والتصنيع بنسبة ‌‏64.9% لتصل إلى 247.5 مليار دولار، مدفوعة بشحنات قوية من ‏صناعة الإلكترونيات، بما في ذلك الرقائق.‏

وأظهرت البيانات أن صادرات صناعة الإلكترونيات قد تضاعفت إلى ‏أكثر من 160 مليار دولار، لتستحوذ على 58% من إجمالي الصادرات.‏

كما أظهرت أن صادرات قطاع البيع بالجملة والتجزئة ارتفعت بنسبة ‌‏14.3% لتصل إلى 21 مليار دولار.‏