ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 25% ابتداءً من الأسبوع المقبل

برلين-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% ابتداءً من الأسبوع المقبل، متهماً التكتل الأوروبي بعدم الامتثال لاتفاقية تجارية.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “نظراً لعدم التزام الاتحاد الأوروبي باتفاقية التجارة المبرمة بيننا بالكامل، سأقوم الأسبوع المقبل بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي المستوردة إلى الولايات المتحدة إلى 25%”، مضيفاً في حديث لاحق للصحفيين في البيت الأبيض: إن المركبات التي تنتجها الشركات الأوروبية المصنعة في الولايات المتحدة ستكون معفاة.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قولها: إن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير مضادة، رافضة اتهامات ترامب.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي ينفذ التزاماته بموجب الاتفاقية المشتركة “بما يتماشى مع الممارسة التشريعية المعتادة”، مشيرة إلى أن التكتل “سيبقي خياراته مفتوحة لحماية مصالحه”.

وكان ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اتفقا في أب 2025 على إطار عمل يحدد سقفاً للرسوم الجمركية على معظم واردات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، بنسبة 15%، مقابل إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية وتحسين الوصول إلى الأسواق للمنتجات الزراعية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك