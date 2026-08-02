المصرف المركزي: إتاحة سحب العملة السورية القديمة ‏وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة لمدة أسبوع‎ ‎

دمشق-سانا
أعلن مصرف سوريا المركزي عن إتاحة سحب العملة السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من اليوم الأحد 2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 من خلال جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة السورية للبريد في المحافظات كافةً، دون أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات.
وأوضح المصرف في بيان نشره على قناته في تلغرام اليوم الأحد، أنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد.
وبين المصرف أن مقدم الطلب يقوم بتعبئة جميع البيانات والحقول المطلوبة وفق الرابط، مشيراً إلى أن آلية تقديم الطلبات واستخدام الموقع الإلكتروني المخصص لعملية السحب وحجز الموعد تنشر عبر القنوات الرسمية للمصرف، وضمن الموقع.
ولفت المصرف إلى أن هذه المهلة جاءت بسبب وصول نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق التقديرات الأولية لنسبة تفوق 95 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية.
وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد السوري.
وأشار المصرف إلى أنه بدأ سحب العملة السورية القديمة اعتباراً من 31-7-2026 حيث تستمر العملية لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء فترة استبدالها بتاريخ 30-7-2026.
وأكد المصرف أن العملة السورية القديمة فقدت قوتها الإبرائية، وسقطت من التداول بكل فئاتها، وتُعد غير صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية، ولا يجوز تداولها أو استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء بالمدفوعات بكل أشكالها.
وكان مصرف سوريا المركزي أصدر قراراً في شهر أيار الماضي يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة القديمة لمدة ثلاثين يوماً، اعتباراً من 1 تموز 2026، وتنتهي في الثلاثين منه، على أن تستمر المؤسسات المالية المعتمدة بالعمل على استبدال كل فئات العملة القديمة.