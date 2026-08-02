المصرف المركزي: إتاحة سحب العملة السورية القديمة ‏وتسديد قيمتها بالعملة الجديدة لمدة أسبوع‎ ‎

دمشق-سانا

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إتاحة سحب العملة ‏السورية القديمة وتسديد قيمتها بالعملة السورية الجديدة ‏لمدة أسبوع واحد فقط، اعتباراً من اليوم الأحد ‌‏2026-8-2 ولغاية يوم الخميس 6-8-2026 من خلال ‏جميع المصارف العامة والخاصة، وفروع المؤسسة ‏السورية للبريد في المحافظات كافةً، دون أي عمولات ‏أو رسوم أو ضرائب أو نفقات‎.‎

وأوضح المصرف في بيان نشره على قناته في تلغرام اليوم ‏الأحد، أنه بعد انتهاء هذه المدة تستمر عملية سحب العملة ‏السورية القديمة لمدة خمس سنوات عبر المصرف ‏المركزي في دمشق حصراً، من خلال تقديم طلبات ‏السحب عبر الموقع الإلكتروني المعتمد من المصرف، ‏والمخصص لعملية السحب وحجز الموعد‎.‎

وبين المصرف أن مقدم الطلب يقوم بتعبئة جميع البيانات ‏والحقول المطلوبة وفق الرابط، مشيراً إلى أن آلية ‏تقديم الطلبات واستخدام الموقع الإلكتروني المخصص ‏لعملية السحب وحجز الموعد تنشر عبر القنوات الرسمية ‏للمصرف، وضمن الموقع‎.‎

ولفت المصرف إلى أن هذه المهلة جاءت بسبب وصول ‏نسبة الاستبدال العامة للعملة السورية القديمة وفق ‏التقديرات الأولية لنسبة تفوق 95 بالمئة من إجمالي الكتلة ‏النقدية خلال فترة الاستبدال الماضية‎.‎

وأكد المصرف مواصلة تقييم احتياجات التداول النقدي، ‏واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجات السوق من ‏الفئات النقدية، بما يعزز استقرار النقد الوطني، ويحافظ ‏على كفاءة التداول النقدي ويخدم متطلبات الاقتصاد ‏السوري‎.‎

وأشار المصرف إلى أنه بدأ سحب العملة السورية ‏القديمة اعتباراً من 31-7-2026 حيث تستمر العملية ‏لمدة خمس سنوات، وذلك بعد انتهاء فترة استبدالها ‏بتاريخ 30-7-2026.

وأكد المصرف أن العملة السورية القديمة فقدت قوتها ‏الإبرائية، وسقطت من التداول بكل فئاتها، وتُعد غير ‏صالحة قانونياً للتعامل في المعاملات المالية، ولا يجوز ‏تداولها أو استخدامها في تسوية الالتزامات أو الوفاء ‏بالمدفوعات بكل أشكالها‎.‎

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر قراراً في شهر ‏أيار الماضي يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة القديمة ‏لمدة ثلاثين يوماً، اعتباراً من 1 تموز 2026، وتنتهي في ‏الثلاثين منه، على أن تستمر المؤسسات المالية المعتمدة ‏بالعمل على استبدال كل فئات العملة القديمة‎.‎