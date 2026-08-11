3.49 مليارات درهم أرباح “أدنوك” الإماراتية في ربع 2026 الثاني

أبو ظبي-سانا



أعلنت شركة “أدنوك” للإمداد والخدمات الإماراتية اليوم الثلاثاء تحقيق صافي ربح قدره 3.49 مليارات درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، “الدرهم يساوي 0.27 دولار”، بزيادة 303 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات 98 بالمئة إلى 9.49 مليارات درهم.



وأوضحت الشركة عبر منصة “إكس”، أن صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 4.3 مليارات درهم، بزيادة 179 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الإيرادات 46 بالمئة إلى 13.46 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 98 بالمئة إلى 5.41 مليارات درهم.



ورفعت الشركة للمرة الثالثة توقعاتها المالية لعام 2026، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع الشحن، معلنة في الوقت نفسه توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 313.3 مليون درهم عن الربع الثاني، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 20 آب الجاري.



وتواصل الشركة تنفيذ برنامج لتوسيع وتحديث أسطولها، حيث أعلنت في 7 آب الجاري، استحواذها على 11 ناقلة تشمل خمس ناقلات غاز عملاقة وست ناقلات نفط خام عملاقة، باستثمار إجمالي يبلغ نحو 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار).