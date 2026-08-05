الصين تعلن إجراءات مضادة رداً على العقوبات الأمريكية

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات مضادة بحق 6 كيانات أمريكية، وذلك رداً على قرار واشنطن إدراج 43 شركة صينية على ما يسمى “قائمة قانون منع العمل القسري”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا ” عن الوزارة قولها في بيان: إن “هذه الخطوة تأتي في سياق الرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية “، مبينة أنه من بين الكيانات الأمريكية الـ 6، شركة “أبلايد دي إن إيه ساينسز” البيولوجية.

واعتبرت الوزارة أن الإجراء الأمريكي يشكل مخالفة للقانون الدولي والأعراف المنظمة للعلاقات بين الدول، ويرتبط بتأثيرات تمس سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، ما استدعى اتخاذ تدابير مقابلة في إطار حماية مصالحها المشروعة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت في ال 31 من أيار الماضي 43 شركة صينية جديدة على قائمة الحظر بموجب “قانون منع العمل القسري” ما يحظر استيراد منتجاتها إلى السوق الأمريكية، وهذا ما رفع حينها عدد الكيانات الصينية الخاضعة لهذا الحظر إلى 187 شركة.

كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 تموز الماضي رسوماً جمركية تراوحت بين 10% و12.5% على واردات قادمة من نحو 60 شريكاً تجارياً، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكوريا الجنوبية، في إطار ما وصفته ب”ضعف الالتزام بتطبيق معايير حظر العمل القسري”.