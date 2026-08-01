بكين تتهم واشنطن باستغلال مزاعم “العمل القسري” لفرض عقوبات على الشركات الصينية

بكين-سانا

أدانت الصين بشدة قرار الولايات المتحدة إدراج أكثر من 40 كياناً صينياً على ما يسمى “قائمة كيانات قانون منع العمل القسري”، مؤكدةً أن الخطوة تمثل قمعاً للشركات الصينية، وتفتقر إلى أي أساس واقعي.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نقلته وكالة شينخوا اليوم السبت: إن الولايات المتحدة تواصل استغلال مزاعم “حقوق الإنسان” و”العمل القسري” ذريعةً لفرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية، معتبرةً أن هذه الممارسات تشكل “إكراهاً اقتصادياً”، وتقوض الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، فضلاً عن إرباك استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأمريكية جاءت بعد يوم واحد فقط من مباحثات اقتصادية وتجارية بين مسؤولين صينيين وأمريكيين، ووصفتها بأنها خروج خطير عن التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين.

وجددت الصين تأكيد معارضتها العمل القسري، مشيرةً إلى أن منطقة شينجيانغ تشهد استقراراً اجتماعياً وتنمية اقتصادية، ولا وجود فيها لما يسمى “العمل القسري”.

ودعت الوزارة الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بحملات التشويه ضد شينجيانغ، والكف عن استخدام مزاعم “العمل القسري” لاستهداف الشركات الصينية، مؤكدةً أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.

يذكر أن الصين والولايات المتحدة بحثتا أمس الجمعة، تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال اجتماعهما في بكين، وسبل الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع التعاون العملي بين الجانبين، وذلك بعد يوم من انتقاد الصين قرار أمريكا بتوسيع “قائمة المعدات والخدمات المشمولة” لتشمل محولات الطاقة والأجهزة الروبوتية المتطورة المصنعة في الخارج، معتبرةً أن الخطوة تنطوي على تمييز ضد الشركات والمنتجات الصينية.