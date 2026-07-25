النرويج تنتقد الرسوم الأمريكية الجديدة وتطالب بمعاملة تجارية عادلة

أوسلو-سانا‏

انتقدت النرويج موجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات ‏المتحدة على شركائها التجاريين الرئيسيين، معتبرةً أن التعريفة المفروضة ‏عليها تفوق تلك المطبقة على صادرات الاتحاد الأوروبي‎.‎

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أمس الجمعة في تصريح ‏نقله موقع “نيوز إن إنكلش” النرويجي: إن بلاده “تعارض بشدة” الخطوة ‏الأمريكية، مؤكداً أن أوسلو تختلف أيضاً مع المبررات التي قدمتها واشنطن ‏لفرض هذه الرسوم‎.‎

ودخلت الرسوم الأمريكية حيّز التنفيذ أمس الجمعة، مستهدفةً نحو 60 شريكاً ‏تجارياً، لتحلّ محل التعريفة العالمية المؤقتة التي أعلن عنها الرئيس ‏الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام.

وتواجه النرويج رسوماً بنسبة 12.5 % على عدد من منتجاتها المصدّرة إلى ‏السوق الأمريكية، مقارنة برسوم تبلغ 10 % على صادرات الاتحاد ‏الأوروبي.‎

وفي هذا السياق، دعت النرويج الولايات المتحدة إلى ضمان معاملة منتجاتها ‏على قدم المساواة مع نظيراتها الأوروبية، رغم أن السوق الأمريكية تمثل ‏أقل من 5 % من صادراتها الإجمالية، لكنها تبقى وجهة مهمة لعدد من ‏المنتجات، وخصوصاً المأكولات البحرية مثل السلمون‎.‎

انتقاد أوروبي‎

من جهتها، شكَّكت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا ‏كالاس، في مبررات واشنطن لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع ‏الأوروبية، وقالت في تصريحات خاصة لوكالة رويترز أمس الجمعة: إن ‏الادعاءات بوجود ثغرات في إجراءات الرقابة التي يتبعها التكتل بشأن العمل ‏القسري لا أساس لها من الصحة‎.‎

وأوضحت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيسعى للحصول على توضيح من ‏واشنطن، مضيفةً: إن التكتل أوفى بالتزاماته بموجب اتفاقية التجارة عبر ‏الأطلسي التي تم التوصل إليها العام الماضي، واعتبر الرسوم الجمركية ‏الجديدة صدمة‎.‎

وتعزز الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية النهج الحمائي الذي ‏تتبناه إدارة ترامب، وتثير في الوقت نفسه موجة جديدة من الانتقادات الدولية ‏والمخاوف من تصاعد التوترات التجارية‎.‎