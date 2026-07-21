أوكرانيا تتلقى تمويلاً جديداً بقيمة 690 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

كييف-سانا



أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن بلاده ستتلقى نحو 690 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال المراجعة الأولى لترتيبات برنامج تسهيل التمويل الممدد الخاص بأوكرانيا.



ونقلت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية عن كوريتسكي قوله اليوم الثلاثاء: إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الأولى للبرنامج، ما يمهد الطريق أمام صرف التمويل الجديد، ليرتفع إجمالي التمويل المقدم لأوكرانيا بموجب البرنامج إلى نحو 2.2 مليار دولار.



وأكد رئيس الوزراء الأوكراني التزام حكومته بتسريع تنفيذ الإصلاحات، بهدف الحفاظ على تدفق التمويل الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي وتهيئة الظروف للتعافي الاقتصادي والنمو طويل الأجل، إضافة إلى دعم مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وكان مصدر دفاعي أوكراني كشف لوكالة رويترز في حزيران الماضي أن كييف تسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها لتعزيز قدراتها الدفاعية بمواجهة روسيا.