السورية للبترول وHKN الأمريكية تستعرضان خططاً لتطوير إنتاج حقول الرميلان بالحسكة

الحسكة-سانا

استعرض الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول “SPC” المهندس يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي لشركة ” HKN ENERGEY” الأمريكية مارك رولينز في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في حقول الرميلان بمحافظة الحسكة، خطط تطوير الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والبرنامج الزمني المستهدف لرفع إنتاج الحقول تدريجياً إلى نحو 200 ألف برميل يومياً.

وذكرت الشركة السورية للبترول في قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أنه جرى أيضاً خلال المؤتمر الصحفي المشترك، استعراض مشاريع إعادة التأهيل التي ستنفذها شركة HKN لتعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية.

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة لأبناء المنطقة للمشاركة في أعمال التشغيل والتطوير، بما يعزز التنمية المحلية، ويدعم قطاع النفط والغاز.

وقبيل انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين الجانبين، عقد وفدا الشركة السورية للبترول (SPC) برئاسة قبلاوي، وشركة HKN Energy الأمريكية برئاسة رولينز، اجتماعاً في مديرية حقول الحسكة بحقل الرميلان، وذلك ضمن الجولة الميدانية التي يجريها الجانبان في حقول الحسكة.

وتناول الاجتماع بحث الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السورية للبترول وشركة HKN Energy الأمريكية، والاطلاع على إجراءات تسليم مواقع المشروع وآليات العمل.

وكان قبلاوي اطلع، منتصف الشهر الماضي، على واقع العمليات التشغيلية في حقل الرميلان، عقب تسلّم شركة HKN الأمريكية مهام تشغيله، ويُعد الحقل أكبر تجمع للآبار النفطية وأقدمها في سوريا.