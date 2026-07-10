أسعار النفط تتراجع مع انحسار المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في مضيق هرمز

واشنطن-سانا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات العالمية اليوم الجمعة، جراء انحسار المخاوف المتعلقة بتعطل الإمدادات، وسط آمال في استئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 38 سنتاً، بما يعادل 0.5 بالمئة، لتصل إلى 75.92 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتاً، أو 0.96 بالمئة، ليسجل 71.39 دولاراً للبرميل.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو ستة بالمئة، بينما يتجه الخام الأمريكي لزيادة أسبوعية تقارب خمسة بالمئة.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، الناجمة عن تداعيات الحرب الأمريكية –الإيرانية، ما ينعكس مباشرة على أمن خطوط إمدادات الطاقة العالمية.