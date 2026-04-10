توترات الشرق الأوسط تعرقل خطط أوروبا لملء مخزونها الشتوي من الغاز

أوسلو-سانا

حذرت الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز، من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يؤثر سلباً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ويحدّ من قدرة أوروبا على إعادة ملء مخزونها الاستراتيجي قبل الشتاء المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن الشبكة قولها: إن إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، أدى إلى تعطيل جزء كبير من تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية، في وقت تدخل فيه أوروبا موسم التزود الصيفي بمستويات تخزين منخفضة.

وأوضح المدير العام للشبكة بيوتر كوس، أن أوروبا تواجه ضغوطاً متزايدة في أسواق الطاقة العالمية، مع انخفاض مستويات التخزين إلى 28 بالمئة فقط مطلع نيسان، بما يعادل نحو 29 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى خلال هذه الفترة منذ عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستحتاج إلى واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال تبلغ نحو 86 مليار متر مكعب بين نيسان وأيلول، إلى جانب زيادة استخدام البنية التحتية للغاز، من أجل بلوغ مستوى تخزين قدره 90 بالمئة قبل حلول فصل الشتاء.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد ما بين 80 و85 بالمئة من احتياجاته النفطية، فيما تشكل واردات الغاز الطبيعي المسال نحو 40 بالمئة من إجمالي إمدادات الغاز الأوروبية، ما يجعل القارة شديدة التأثر بأي اضطراب في سلاسل التوريد الدولية.