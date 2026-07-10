قطر للطاقة تخفض أسعار البيع الرسمية للخامين البري والبحري لشحنات آب

photo 2026 07 10 12 11 09 قطر للطاقة تخفض أسعار البيع الرسمية للخامين البري والبحري لشحنات آب

سنغافورة-سانا

خفضت شركة قطر للطاقة أسعار البيع الرسمية للنفط الخام المقرر تحميله في شهر آب، في ظل زيادة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن وثيقة تسعير رسمية أن الشركة حددت سعر البيع الرسمي لخام قطر البحري عند خصم قدره خمسة دولارات للبرميل عن متوسط أسعار خامي عُمان/دبي، فيما حددت سعر البيع الرسمي للخام البري عند خصم 4.50 دولارات للبرميل، مقارنة بعلاوة بلغت 6.50 دولارات للبرميل في شهر تموز.

ويأتي هذا الخفض بعد ارتفاع الإمدادات من الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي، ما عوض النقص السابق في المعروض الناجم عن التوترات في المنطقة، وأثر في السوق الفورية للنفط الخام.

وكانت السعودية خفضت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أسعار البيع الرسمية لشحنات شهر آب الموجهة إلى المشترين في آسيا.

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