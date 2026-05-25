ارتفاع المؤشر الياباني نيكي في بداية تعاملات اليوم الإثنين

سجل مؤشر نيكي الياباني ارتفاعاً، اليوم الإثنين، متجاوزاً حاجز 65000 نقطة للمرة الأولى، إذ أدى التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران إلى تعزيز الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وذكرت رويترز، أن نيكي ارتفع 2.71 بالمئة إلى 65055.68 نقطة في المعاملات المبكرة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.5 بالمئة إلى 3950.91 نقطة.

واعتماد اليابان على الطاقة المستوردة جعل اقتصادها شديد التأثر بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن المفاوضات مع إيران تسير بطريقة منظمة وبناءة، مشيراً إلى أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين وجوب التأني، وعدم الإسراع في إبرام اتفاق.