الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة غداً الأربعاء

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الجزء الخاص به من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة سيدخل حيز التنفيذ غداً الأربعاء، بما يشمل إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، عن تقرير تنظيمي صادر عن التكتل الأوروبي قوله: إن الإجراءات الجديدة ستسري حتى الـ 31 من كانون الأول 2029، مع إمكانية تمديدها بموجب اقتراح تشريعي تقدمه المفوضية الأوروبية بعد إجراء تقييم شامل للاتفاق.

وبموجب الاتفاق، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية، إلى جانب منح وصول تفضيلي للمنتجات الزراعية الأمريكية، في إطار التفاهمات التجارية بين الجانبين.

وأوضح التقرير أن التشريع يتضمن آليات وضمانات تتيح للاتحاد الأوروبي تعليق التنازلات في حال عدم التزام الولايات المتحدة بشروط الاتفاق.

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت توصلت في الـ 20 من أيار الماضي إلى اتفاق يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة العام الماضي، في خطوة تهدف إلى احتواء التوترات التجارية المتصاعدة بين الجانبين.