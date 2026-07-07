إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إنتاج النفط العالمي سيعود لمستوى ما قبل الحرب بنهاية العام

نيويورك-سانا

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء أن يتعافى إنتاج النفط وتدفقات التجارة على مستوى العالم تعافياً تاماً بحلول نهاية العام الجاري، عقب الاضطرابات التي نجمت عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

ونقلت رويترز عن الإدارة قولها: إن “متوسط أسعار خام برنت القياسي العالمي سيبلغ نحو 74 دولاراً للبرميل في السوق الفورية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض عن متوسط 85 دولاراً في حزيران الماضي”.

وكانت الإدارة توقعت الشهر الماضي أن يتجاوز متوسط أسعار خام برنت 101 دولار للبرميل في الربع الثالث.

وأدى الحصار الذي استمر عدة أشهر على مضيق هرمز خلال الحرب إلى توقف إنتاج ملايين البراميل من النفط يومياً من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ما أجبر مصافي التكرير من أوروبا إلى آسيا على خفض إنتاج الوقود.

وارتفعت حركة السفن عبر الممر المائي خلال الأيام القليلة الماضية عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى الرغم من أن المرور عبر مضيق هرمز ليس آمناً تماماً بعد، فقد رفعت الإدارة توقعاتها السنوية لإنتاج النفط، في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها لأسعار الخام ووقود المحركات.

وقالت الإدارة: إنها تتوقع “عودة معظم إنتاج النفط الذي توقف سابقاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى السوق بحلول الربع الأول من 2027″، مشيرة إلى أن ” ذلك سيرفع المعروض العالمي ويقلل من السحب من المخزونات، ما سيساعد في الحفاظ على الأسعار تحت السيطرة في الأشهر المقبلة”.

ولفتت الإدارة إلى أن “انخفاض أسعار النفط الخام سيسهم في انخفاض أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة” متوقعة أن “يبلغ متوسط أسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة نحو 3.80 دولارات للغالون في الربع الثالث، بانخفاض عن 4.21 في الربع الثاني”.