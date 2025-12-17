تحت شعار “نشبه بعضنا”.. سوريا ترسم ملامح شراكات مستقبلية في “صنع في السعودية 2025”

الرياض-سانا

تشارك سوريا في معرض “صُنع في السعودية 2025” المقام في الرياض تحت شعار “نشبه بعضنا”، في خطوة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتتيح فرصاً لبناء شراكات جديدة وواعدة على المستويات الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح لـ”سانا”، أن هذه المشاركة جسدت الرغبة المشتركة في الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي والصناعي نحو آفاق أوسع.

وأوضح أن الوفد السوري المشارك يسعى إلى تحويل نتائج المعرض إلى شراكات ومشاريع عملية تخدم التنمية والازدهار المشترك، لافتاً الى أن حضور نخبة من الجهات الحكومية والمصنعين والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، جعل من هذا الحدث منصة فعالة للتعارف والتنسيق ولبناء شراكات مستقبلية.

ويضم الجناح السوري في المعرض الذي يختتم فعالياته اليوم، أكثر من 25 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، تحت شعار “نشبه بعضنا”، وهو الشعار ذاته الذي شاركت فيه السعودية في معرض دمشق الدولي الذي أقيم العام الحالي، تأكيداً على القيم المشتركة بين البلدين.

يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من معرض “صُنع في السعودية 2025″ كانت قد انطلقت أول أمس في الرياض، كحدث صناعي هو الأبرز في المملكة، مجسداً طموحات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز المحتوى المحلي، وترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية عالمية صاعدة.