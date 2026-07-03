صادرات النفط الخليجية تتجاوز 10 ملايين برميل يومياً في حزيران

لندن-سانا

قفزت صادرات النفط الخام والمكثفات من دول الخليج خلال شهر حزيران الماضي أكثر من 3.5 ملايين برميل يومياً مقارنة بشهر أيار، لتصل إلى 10.07 ملايين برميل يومياً، وفق بيانات شركة كبلر المتخصصة في تتبع شحنات الطاقة.

ونقلت وكالة رويترز عن البيانات قولها، اليوم الجمعة، إن تعافي الصادرات جاء مع استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز حيث أسهم الوجود العسكري الأمريكي في ضمان حركة الملاحة، ما سمح بوصول كميات كبيرة من الخام كانت عالقة في الخليج إلى الأسواق العالمية.

وأشارت البيانات إلى أن الإمارات قادت الزيادة في الصادرات، بعد الإفراج عن ملايين البراميل التي كانت متوقفة، الأمر الذي أتاح للمنتجين تعزيز الإمدادات وساهم في تراجع أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب.

ورغم هذا الانتعاش، ظلت صادرات النفط الخليجية أقل بنحو 40 بالمئة مقارنة بالمستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وشهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز اضطرابات خلال ذروة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما أدى إلى تراجع صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، قبل أن تستعيد التدفقات جانباً من نشاطها مع انحسار المخاطر الأمنية وعودة عدد من الناقلات إلى مساراتها الطبيعية.