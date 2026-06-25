“فود إكسبو 2026” يسلط الضوء على تطور صناعة الزيوت الغذائية في سوريا

دمشق-سانا

استقطبت أجنحة شركات إنتاج الزيوت الغذائية في المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية “فود إكسبو 2026” المقام بمدينة المعارض في دمشق اهتماماً واسعاً من الزوار ورجال الأعمال والتجار، في ظل سعي الشركات الوطنية إلى تعزيز حضور منتجاتها في الأسواق المحلية والخارجية وإبراز التطور الذي يشهده القطاع.

ترويج المنتجات السورية

وأوضح مدير إحدى شركات الزيوت، أحمد الحسن في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن المشاركة في المعرض تأتي بهدف الترويج للمنتجات السورية ذات الجودة العالية، مبيناً أن الشركات المتواجدة في المعرض تعرض مجموعة متنوعة من الزيوت النباتية المخصصة للاستهلاك المنزلي والصناعي.

ولفت الحسن إلى أن الشركات العاملة في هذا المجال تطبق معايير الجودة المتعلقة بدرجات النقاوة ونسب الحموضة وعمليات التكرير والتعبئة الحديثة، بما يضمن المحافظة على الخصائص الغذائية للزيوت وتلبية متطلبات الأسواق المحلية والخارجية.

من جانبها، أشارت مديرة التسويق في إحدى الشركات، ريم هنداوي، إلى أن الشركة قدمت خلال المعرض أنواعاً متعددة من زيت الزيتون البكر الممتاز المنتج وفق معايير الجودة المعتمدة، مؤكدة أن المعرض يتيح التواصل المباشر مع المستهلكين والتعرف إلى احتياجات الأسواق المستهدفة.

وأشارت إلى أن زيت الزيتون السوري يتمتع بسمعة جيدة نظراً لاعتماده على أصناف محلية معروفة بجودتها، فضلاً عن استخدام تقنيات العصر الحديثة التي تسهم في الحفاظ على المكونات الطبيعية ومضادات الأكسدة الموجودة فيه.

آفاق جديدة

بدوره، بين صاحب إحدى الشركات، عدنان درويش، أن المشاركة أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعربية، لافتاً إلى أهمية المعارض التخصصية في دعم الصناعات الغذائية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ويشكل قطاع الزيوت الغذائية أحد المكونات الأساسية للصناعات الغذائية السورية، لما يضمه من منتجات متنوعة تشمل الزيوت النباتية المستخرجة من بذور دوار الشمس والذرة وفول الصويا، إضافة إلى زيت الزيتون الذي يعد من أبرز المنتجات الزراعية السورية وأكثرها قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتختتم يوم غدٍ الخميس فعاليات معرض “فود إكسبو 2026″، الذي يقام برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعربية ودولية.