المصرف المركزي يؤكد استمرار تداول العملة القديمة حتى نهاية شهر تموز القادم

دمشق-سانا



أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة القديمة تبقى صالحة للتداول وتتمتع بقوتها الإبرائية الكاملة حتى نهاية يوم 30-7-2026 ويمكن استخدامها في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال فترة التعايش المعلنة إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة.

وأوضح المصرف المركزي في بيان نشره عبر قناته على التلغرام أمس الإثنين أنه لاحقاً لهذا التاريخ، ستفقد العملة القديمة قوتها الإبرائية، إلا أن ذلك لا يعني بأي شكل سقوط حق حامليها في استبدالها، إذ تستمر عملية السحب لدى المصرف المركزي ولمدة خمس سنوات وفق آليات وإجراءات تنظيمية محددة يعلن عنها لاحقاً.

ودعا المصرف المركزي المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية في متابعة الأخبار، وعدم تداول أو تبني أي معلومات أو تفسيرات غير دقيقة للإعلانات الصادرة عنه.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في نهاية شهر أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم.