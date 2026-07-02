كوريا الجنوبية تعلن عبور ناقلة نفط جديدة البحر الأحمر وارتفاع عدد السفن ‏العابرة إلى 11‏

سيئول-سانا
أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية أن ناقلة نفط خام جديدة عبرت البحر الأحمر وهي في طريقها إلى البلاد، ليرتفع عدد السفن العابرة للبحر إلى 11 سفينة .
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن الوزارة قولها اليوم الخميس: “قمنا خلال عبور السفينة للبحر الأحمر، بدعم سلامتها وسلامة طاقمها من خلال توفير مراقبة لحظية على مدار 24 ساعة، وتزويدها بمعلومات حول سلامة الملاحة، وتشغيل قناة اتصال مباشر بين الوزارة وشركة الشحن والسفينة”.
وأضافت الوزارة: “سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان استقرار إمدادات النفط الخام”.
وتُعد هذه المرة الـ 11 التي تعبر فيها ناقلة نفط كورية جنوبية البحر الأحمر منذ إغلاق مضيق هرمز في أواخر شباط الماضي، وقد حملت الناقلة النفط الخام في ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على فتح مضيق هرمز، إلا أن الحكومة الكورية ترى أن استخدام البحر الأحمر كمسار لشحن النفط الخام من الشرق الأوسط يعد أمراً واقعياً في الوقت الحالي.