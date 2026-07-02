كوريا الجنوبية تعلن عبور ناقلة نفط جديدة البحر الأحمر وارتفاع عدد السفن ‏العابرة إلى 11‏

سيئول-سانا‏

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية أن ناقلة نفط ‏خام جديدة عبرت البحر الأحمر وهي في طريقها إلى البلاد، ليرتفع عدد ‏السفن العابرة للبحر إلى 11 سفينة‎ .‎

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن الوزارة قولها اليوم الخميس: “قمنا ‏خلال عبور السفينة للبحر الأحمر، بدعم سلامتها وسلامة طاقمها من خلال ‏توفير مراقبة لحظية على مدار 24 ساعة، وتزويدها بمعلومات حول سلامة ‏الملاحة، وتشغيل قناة اتصال مباشر بين الوزارة وشركة الشحن والسفينة‎”‎.

وأضافت الوزارة: “سنواصل بذل قصارى جهدنا لضمان استقرار إمدادات ‏النفط الخام‎”‎.

وتُعد هذه المرة الـ 11 التي تعبر فيها ناقلة نفط كورية جنوبية البحر الأحمر منذ ‏إغلاق مضيق هرمز في أواخر شباط الماضي، وقد حملت الناقلة النفط الخام ‏في ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية‎.‎

وعلى الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على فتح مضيق ‏هرمز، إلا أن الحكومة الكورية ترى أن استخدام البحر الأحمر كمسار لشحن ‏النفط الخام من الشرق الأوسط يعد أمراً واقعياً في الوقت الحالي‎.‎