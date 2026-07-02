استئناف تدريجي للإنتاج في “مجمع الطويلة” للألمنيوم في أبو ظبي

أبوظبي-سانا

أكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أنها تحقق تقدماً أسرع من المتوقع في استعادة الإنتاج بمجمع الطويلة التابع لها، عقب تعرضه لأضرار في آذار الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة عبد الناصر بن كلبان قوله اليوم الخميس في بيان: إن العمل يجري وفق خطة واضحة ومنهجية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة لإعادة تشغيل العمليات في الموقع.

وأوضح أن الشركة تعمل على إعادة تأهيل 1262 خلية اختزال بشكل تدريجي لإعادة تشغيل المصهر، حيث تم الانتهاء من إزالة الأقطاب من جميع الخلايا وتنظيف نحو 90 بالمئة من الأحواض، إضافة إلى إزالة نحو 20 بالمئة من المعدن المتجمد داخلها.

وبيّن أنه تم تشغيل أول خلية اختزال بعد ترميمها في 26 أيار الماضي، ليصل عدد الخلايا المعاد تشغيلها إلى 89 خلية حتى الآن.

كما لفت البيان إلى أن مصنع إعادة التدوير في الطويلة استأنف إنتاجه في أوائل أيار، مع توقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال ستة أشهر بحسب توفر الخردة، في حين من المتوقع بدء الإنتاج في مصفاة الألومينا خلال الربع الثالث من العام، على أن تعتمد وتيرة زيادة الإنتاج على سلاسل توريد البوكسيت.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أعلنت في 28 آذار الماضي تضرر أحد مواقعها وإصابة عدد من موظفيها، إثر هجوم استهدف منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي.