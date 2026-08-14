لأول مرة.. الاستثمارات الخليجية تدخل قطاع الغاز الفنزويلي

عواصم-سانا‏

في أول دخول خليجي إلى قطاع الطاقة الفنزويلي، تضع شركة “إكس آر جي”، ‏الذراع الاستثمارية لشركة بترول أبو ظبي ‏الوطنية “أدنوك”، وشركة “يو سي سي” ‏القطرية موطئ قدم في سوق ظلت لسنوات مقيدة بالعقوبات ونقص الاستثمارات.‏

وتأتي الخطوة بعد تحولات سياسية وتشريعية فتحت المجال أمام عودة تدريجية ‏للشركات الدولية إلى قطاع النفط والغاز.‏

وتجمع صفقة تطوير حقل “لوران” البحري للغاز بين موارد غازية كبيرة وحاجة ‏إقليمية متزايدة إلى الإمدادات مع انضمام ‏الشركتين الخليجيتين إلى “بي بي” ‏البريطانية في مشروع يمكن أن يرفد صناعات الغاز في ترينيداد وتوباغو المجاورة.‏

وأعلنت “إكس آر جي” في بيان أمس دخولها السوق الفنزويلية عبر الحصول على ‏حصة في امتياز المرحلة الثانية من حقل ‌‏”لوران”، الذي يمتد ضمن مكمن غازي ‏عابر للحدود البحرية بين فنزويلا وترينيداد وتوباغو.‏

وحسب “بلومبرغ”، تملك الشركات الثلاث حصصاً متساوية في الامتياز، فيما تتولى ‌‏”بي بي” التشغيل، ويتيح الترخيص تطوير ‏ما يصل إلى 4 تريليونات قدم مكعبة من ‏الغاز من إجمالي احتياطيات تقدر بنحو 7.3 تريليونات قدم مكعبة في الجانب ‏الفنزويلي ‏من المكمن.‏

مورد بحري وأسواق قريبة

تكتسب الصفقة أهميتها من موقع “لوران”، إذ يرتبط بالمكمن نفسه حقل “ماناتي” في ‏الجانب التابع لترينيداد وتوباغو الذي ‏تطوره “شل”، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في ‌‏2027.‏

ويضم الجزء الفنزويلي “لوران” نحو 7.3 تريليونات قدم مكعبة، مقابل نحو 2.7 ‏تريليون قدم مكعبة في “ماناتي”، ما يجعل ‏المكمن المشترك أحد أبرز موارد الغاز ‏في المنطقة.‏

ولا تقتصر أهمية الغاز الجديد على زيادة الإنتاج الفنزويلي، إذ يمكن أن يستفيد منه ‏قطاع الطاقة والصناعات في ترينيداد ‏وتوباغو، بما فيها منشآت الغاز الطبيعي ‏المسال والبتروكيماويات والأسمدة.‏

وتواجه صناعة الغاز المسال في البلاد ضغوطاً بسبب تراجع إمدادات الغاز المحلية، ‏إذ أوقفت منشأة “أتلانتيك إل إن جي” ‏إحدى وحداتها في 2025، بينما خضعت وحدة ‏أخرى للصيانة خلال العام الجاري.‏

انفتاح فنزويلي

وتأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة الفنزويلي إعادة فتح تدريجية أمام ‏الشركات الدولية، بعد سنوات من العقوبات ‏ونقص الاستثمار وتراجع النشاط.‏

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية خلال العام الجاري تراخيص جديدة سمحت ‏بالتفاوض على استثمارات في فنزويلا، كما ‏أجازت عمليات لشركات محددة في ‏قطاعي النفط والغاز.‏

وقالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، خلال إعلان التراخيص ‏الجديدة، إن لديها “اهتماماً خاصاً بالغاز لتعزيز ‏التنمية الوطنية”.‏

وتزامن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية مع التحولات التي أعقبت اعتقال الرئيس ‏السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني ‏الماضي، إذ عدّلت الحكومة قانون الطاقة ‏بما أتاح للشركات الأمريكية والأجنبية المشاركة بصورة أوسع في استثمار موارد ‌‏النفط والغاز، لتتبع ذلك سلسلة من الاتفاقات مع شركات دولية في مجالات التنقيب ‏والإنتاج والتصدير.‏

وبذلك تأتي صفقة “لوران” ضمن مسار أوسع لإعادة إدماج الموارد الفنزويلية في ‏أسواق الطاقة العالمية، مع دخول شركات ‏دولية وخليجية إلى مشاريع كانت مقيدة ‏لسنوات بسبب العقوبات والقيود الاستثمارية.‏

الخليج يوسع حضوره

وتعكس المشاركة الإماراتية والقطرية في “لوران” اتجاهاً أوسع نحو توسيع ‏الاستثمارات الخليجية في الغاز خارج الأسواق ‏التقليدية، فقد عززت “إكس آر جي” ‏خلال الفترة الأخيرة محفظتها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات ‏المتحدة ‏والأرجنتين، إلى جانب استثماراتها في مصر وأذربيجان وتركمانستان ‏وموزمبيق.‏

ويأتي دخول فنزويلا بعد تحرك الشركة نحو مشروع للغاز الطبيعي المسال في ‏الأرجنتين، ما يعزز حضورها في أسواق إنتاج ‏مختلفة، مع التركيز على ربط موارد ‏الغاز بالبنية التحتية القائمة والأسواق القادرة على استيعاب الإمدادات.‏

الغاز في سباق التنويع

تكتسب الصفقة أهمية إضافية في سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال تتجه نحو ‏تنويع مصادر الإمدادات ومساراتها، في وقت ‏تواجه فيه بعض الأسواق ضغوطاً ‏على الإنتاج والتصدير.‏

وتجمع صفقة تطوير حقل “لوران” البحري للغاز بين موارد غازية كبيرة وحاجة ‏إقليمية متزايدة إلى الإمدادات، مع انضمام ‏الشركتين الخليجيتين إلى “بي بي” ‏البريطانية في مشروع يمكن أن يرفد صناعات الغاز في ترينيداد وتوباغو، الدولة ‏الكاريبية ‏المجاورة لفنزويلا، بالإمدادات.‏